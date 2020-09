Fietsen, koptelefoons, matrassen, spijkerbroeken: noem het maar op, of je kunt het tegenwoordig huren. Sinds de introductie van de leaseauto heeft het concept zich steeds verder verspreid, en inmiddels is het populairder dan ooit. Voor de consument zijn er voordelen, maar waar moet je als ondernemer eigenlijk op letten als je een product of dienst wil verhuren?

Lades vol oude telefoons en opladers, broeken die altijd op hetzelfde punt stuk gaan of een matras vol vlekken: van zoveel spullen weten we niet wat we ermee moeten doen als ze kapot of afgedankt raken. Door ze te leasen verschuift de nadruk van bezit naar gebruik. Je koopt bereikbaarheid (bij telefoons), nachtrust (bij matrassen) of goed gekleed zijn (bij spijkerbroeken).

Onder de streep zijn abonnementen op termijn vaak duurder dan koop, maar de consument krijgt er veel gemak voor terug. Grote uitgaven als voor een bed of wasmachine worden vervangen voor de lagere termijnbedragen in de abonnementsvorm. Meestal zit er een reparatieservice bij inbegrepen, en bovendien neemt de verkoper de producten na gebruik terug, zodat de onbruikbare spullen zich niet opstapelen in huis.

“Je weet hoeveel geld er binnenkomt omdat klanten een vast bedrag betalen.” Julius van IJperen, Gerrard Street

'De stabiliteit is verreweg het aantrekkelijkst'

Lease heeft ook voordelen voor ondernemers, zegt Julius van IJperen van Gerrard Street, een bedrijf dat koptelefoons aanbiedt als abonnement. "De stabiliteit is verreweg het aantrekkelijkst. Je weet hoeveel geld er binnenkomt omdat klanten een vast bedrag per maand of jaar betalen. Er is natuurlijk altijd een risico dat klanten hun abonnement voortijdig opzeggen. Voor ons valt dat mee, omdat de koptelefoons modulair zijn ontworpen. Van de teruggestuurde exemplaren maken we nieuwe."

Niels Faber, universitair docent circulaire businessmodellen aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, voegt daaraan toe dat je de voorwaarden voor opzegging kunt opnemen in het leasecontract. "Je kunt een contract zo opstellen dat gebruikers gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het product. Dan spreid je het risico."

Duurzaam imago als voordeel

Voorfinanciering kan wel een horde zijn. "Normaal gesproken verdient de verkoop van een product de kosten terug, maar bij verhuur duurt dat langer," zegt Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam.

"Daar staat tegenover dat lease een aantrekkelijk markt is door het 'groene' imago. Duurzaam investeren is een trend waar banken zich mee willen profileren. Als je als ondernemer laat zien wanneer je uit de kosten bent, kun je een lening aanvragen. Een andere optie is crowdfunding."

Bij Gerrard Street hebben ze een gunstige betalingstermijn bedongen bij de leverancier, vertelt Van IJperen. "We hoeven de koptelefoons pas een half jaar na levering te betalen, als de inkomsten uit de verhuur hoog genoeg zijn. Een andere optie is een bancair onderpand. De bank blijft dan eigenaar van de producten tot ze deels zijn afbetaald."

“Mensen zijn vaak minder voorzichtig met geleende of gehuurde spullen.” Martijn Arets, platformexpert

Trouwe, maar ook slordige klanten

Martijn Arets, expert op het gebied van de platform- en deeleconomie, wijst op een ander voordeel. "Via lease kun je een langetermijnrelatie aangaan met de klant. Je krijgt daardoor een reeks trouwe klanten, aan wie je eventueel andere diensten kunt aanbieden."

Een nadeel is er ook, vervolgt hij. "Het credo don't be gentle, it's a rental, geldt niet voor niets. Mensen zijn vaak minder voorzichtig met geleende of gehuurde spullen, waardoor ze sneller stuk gaan. Intensiever gebruik betekent een snellere afschrijving, tenzij fabrikanten het productontwerp aanpassen."

Van IJperen herkent dat niet. "Misschien zijn wij de uitzondering die de regel bevestigt. Onze klanten gaan erg zorgvuldig met de koptelefoons om. Hoewel ze ze gratis kunnen laten repareren en onderdelen kunnen laten vervangen, zien we dat veel mensen eerst zelf nog proberen ze langer in gebruik te houden Als je een vervanging voor een kapot of versleten onderdeel bestelt, kun je toch een paar dagen niet luisteren. Die prikkel is al voldoende om er goed mee om te gaan."