Voor ondernemen geldt: al doende leert men. In Lesson learned delen ondernemers hoe zijzelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Bibi Janus, oprichter van JuiceBrothers, moest een verzending van 60.000 flesjes weggooien. "Maar ik weet nu 100 procent zeker: deze fout maak ik nooit meer."

Ondernemer: Bibi Janus

Bibi Janus Opgerichte bedrijven: Sunaj, JuiceBrothers

Sunaj, JuiceBrothers Lesson learned: "Falen maakt je een expert."

Bibi Janus besloot op haar 25e naar New York te verhuizen om daar haar eigen kledinglijn te beginnen. Door haar volle agenda kwam ze vaak niet toe aan het maken van een gezonde maaltijd en werd ze aangewezen op het drinken van versgeperste sapjes die ze meenam onderweg.

Een paar jaar later richtte ze JuiceBrothers op, een veganistische sappenketen met verschillende locaties in de Verenigde Staten en Nederland. Al snel werd haar duidelijk: "Het hebben van een sappenbar vergt totaal andere kennis dan het hebben van een kledinglijn." Tientallen minicrisessen bij JuiceBrothers maakten Janus een expert in ondernemen.

“Wat bleek: de regels voor het importeren van sappen zijn niet te vergelijken met die van kleding.”

Welke fout maakte je toen je JuiceBrothers oprichtte?

"Mensen zeggen weleens tegen me dat alles perfect lijkt te gaan met JuiceBrothers. Zij weten alleen niet dat er ook binnen ons bedrijf tientallen minicrisessen hebben plaatsgevonden. Toen we onze winkel in New York wilden openen, moesten alle verpakkingen geïmporteerd worden vanuit Nederland. Ik dacht dat ik alles onder controle had, want ik had immers al ervaring met het importeren van kleding."

"Vol vertrouwen liet ik een pallet met lege flesjes verzenden naar New York, en wat bleek: de regels voor het importeren van sappen zijn niet te vergelijken met die van kleding. Onze verpakkingen voldeden niet aan de eisen en mochten simpelweg het land niet in. Onze pallet met 60.000 flesjes kwam niet verder dan de haven van New York."

Wat heb je geleerd van deze blunder?

"Het was een kostbare fout, dus vanaf toen ben ik heel goed gaan letten op de etiketregels. Als de verzending helemaal goed was verlopen, had ik lang niet zoveel geweten van etiketten als dat ik nu weet. Het woord falen heeft vandaag de dag een veel te negatieve lading, vind ik. Je faalt pas echt als je niks onderneemt. Als je iets probeert en het mislukt volledig, dan heb je tenminste veel geleerd."

“Ondernemen betekent hard werken en weinig vakanties, maar daar krijg je juist veel vrijheid voor terug.”

Merk je verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland als het gaat om falen?

"Ik denk dat het in de VS meer geaccepteerd wordt als mensen fouten maken. In Nederland zijn ondernemers vaak wat conservatiever en voorzichtiger. Toen ik op jonge leeftijd naar New York verhuisde, kreeg ik vanuit Nederland reacties als: 'Echt? Maar daar ben je toch helemaal niet klaar voor?' In New York reageerden mensen positiever."

Heb je ooit overwogen om te stoppen met ondernemen nadat je ondervond dat er zoveel mis kan gaan?

"Absoluut niet. Ondernemen betekent hard werken en weinig vakanties, maar daar krijg je juist veel vrijheid voor terug en dat wil ik niet inleveren. Ik denk dat veel mensen stiekem een passie hebben om ondernemer te worden, maar het uiteindelijk niet doen omdat ze bang zijn om te falen en dat is zonde. Falen hoort erbij."