Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoe gaan bedrijven om met de gevolgen van de coronacrisis? IJsondernemer Leon Kees runde twee zaken en heeft er juist dóór de coronacrisis nog een derde aan toegevoegd.

"Onze locatie in Geldrop heeft 65 zitplaatsen. Dat is onze hoofdvestiging", begint Kees. Het was even slikken toen deze moest sluiten. Kees blikt terug op een roerige maartmaand. "Twee dagen na aankondiging van de lockdown is onze ijssalon in Geldrop weer opengegaan. Puur op afhalen", licht hij toe.

"We zijn gaan werken met online bestellingen - mensen waren hiertoe verplicht. Dat was een pittige periode. Met name omdat het weer toen verbeterde en mensen juist spontaan op de fiets sprongen om een ijsje te halen. Het online bestellen leidde tot veel onbegrip."

Een paar jaar geleden opende de ondernemer een tweede vestiging in Eindhoven, als onderdeel van een foodhal. "Hier kunnen we het hele jaar door ijs aanbieden. Dit was ook de vestiging die door de intelligente lockdown helaas het langst gesloten moest blijven."

“We zullen het verlies niet volledig compenseren; we zijn afhankelijk van de voorjaarsmaanden.”

Omdenken met een pop-uplocatie

Kees durft nog niet te zeggen wat de financiële schade behelst. "We verwachten dat het omzetverlies zo rond de 20 procent bedraagt voor onze vestigingen in Geldrop en Eindhoven. Sinds 1 juni focus ik me op het binnenhalen van zoveel mogelijk omzet. Voor het bedrijf is omzet de belangrijkste manier om verlies te beperken. Dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld onze vaste sluitingsdag op te heffen. Die hadden we altijd op maandag. Het opheffen van deze sluitingsdag is een groot succes."

Een tweede oplossing voor het compenseren van omzetverlies bleek ironisch genoeg het openen van een extra locatie. "We konden een pop-upvestiging openen dankzij een kleine investering. Dat hebben we puur gedaan om het verlies te beperken. Die vestiging is redelijk succesvol, maar zal binnenkort weer sluiten."

Ondernemen draait om kansen benutten, stelt de ondernemer. "Hoewel we het omzetverlies niet volledig zullen compenseren. Dat heeft ook wel te maken met het specifieke karakter van deze branche; wij zijn afhankelijk van de voorjaarsmaanden." Het weer was gelukkig goed gedurende de start van de coronacrisis. "Dat is een zegening geweest voor de ijssalons. Op dagen dat het slecht weer was, merkte je meteen dat mensen thuisbleven."

“Voor seizoensgebonden bedrijven pakt de NOW-regeling niet zo gunstig uit.”

Respect voor de overheid

Kees heeft net als velen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. "Ik was blij dat deze regeling er was. Al moet ik wel zeggen dat het voor seizoensgebonden bedrijven niet zo gunstig uitpakt. De gehele jaaromzet wordt als referentie genomen, in plaats van de werkelijk gerealiseerde omzet in de zomerperiode."

"In de ijsbranche is er in de maanden november, december, januari en februari vaak geen sprake van omzet. Maar die tellen wel gewoon mee in de berekeningen." Kees kan het echter wel begrijpen. "Niks dan respect voor de mensen die in zo'n periode de beslissingen moeten nemen. Besturen is lastig en achteraf weet iedereen het altijd beter."