Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken, kan een bedrijf tot bloei komen. In Lesson learned delen ondernemers hoe zij door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Jurgen Ingels, de oprichter van het fintechbedrijf Clear2Pay, die een misstap maakte toen hij chocoladewinkels in Zweden wilde openen.

Ondernemer: Jurgen Ingels

Jurgen Ingels Opgerichte bedrijven: Clear2Pay, NGDATA

Clear2Pay, NGDATA Lesson learned: "Houd rekening met de cultuur van een land."

De Belgische ondernemer is een techpionier: in 2000 richtte hij Clear2Pay op, een koploper als het gaat om financiële technologie. Ingels investeert ook in veel bedrijven en maakt deel uit van allerlei adviespanels.

Hij leerde een belangrijke les toen hij een Belgische chocoladewinkel had geopend en wilde uitbreiden naar Zweden. Helaas werd daarbij geen rekening gehouden met de Zweedse mentaliteit als het gaat om gezondheid.

“Belgen haalden wel 1 kilo pralines in huis, terwijl Zweden maar twee stuks per keer kochten.” Jurgen Ingels, ondernemer

Wat ging er mis bij de opening van de winkels in Zweden?

"Ik had samen met een vriend een chocoladewinkel in België die goed liep. We zagen dat de prijs voor chocolade in Zweden veel hoger lag dan in België en dachten: dit is een kans om uit te breiden. We voerden een volledig marktonderzoek uit en dachten alles goed te hebben bekeken. Iedereen in Zweden vond onze chocolade geweldig, dus wat kon er misgaan?"

"Toch is de opening van de drie winkels in Stockholm faliekant mislukt. Terwijl de mensen in België tot wel 1 kilo aan pralines in huis haalden, kochten ze in Zweden niet meer dan twee stuks per keer. Ik merkte dat al op tijdens de opening van de winkels."

"In vergelijking met de Belgen waren de Zweden veel meer bezig met hun gezondheid. We hadden de omzet volledig verkeerd ingeschat, omdat we vanuit onze eigen cultuur naar de situatie keken."

Een behoorlijke inschattingsfout dus. Hoe is het afgelopen met de winkels in Stockholm?

"We hebben de winkels moeten sluiten. Bijna 1 miljoen euro is toen verloren gegaan. Zonde, want de winkels waren echt prachtig. Maar daar heb je natuurlijk niks aan als je bedrijfsplan niet werkt. Dat was een hele harde les voor mij. Je kunt oneindig marktonderzoek blijven doen, maar er zijn altijd dingen die je over het hoofd ziet."

Een portret van Jurgen Ingels. (Foto: Jurgen Ingels)

Hoe zorg je ervoor dat je belangrijke aspecten, zoals elementen uit de cultuur, niet over het hoofd ziet?

"Dat is toch wel een stuk ervaring. En als je dat niet hebt, luister dan goed naar andere, ervaren ondernemers. Zij kunnen je dan vertellen: 'Ik heb in het verleden deze fout gemaakt en dat heb ik toen op deze manier opgelost.' Vraag bijvoorbeeld of een ondernemer die eerder een groot bedrijf heeft opgestart deelneemt aan je adviespanel. Dat hoeft niet altijd veel te kosten, hoor. Als bedankje kun je ze een keer meenemen naar een café."

Zijn er tussen de Nederlandse en Belgische cultuur eigenlijk verschillen te bekennen die invloed hebben op een onderneming?

"Jazeker. In België heerst in bedrijven een hiërarchische cultuur. De CEO is de baas en iedereen doet wat hij of zij zegt. In Nederland heerst veel meer een overlegcultuur. Als een investeerder met een voorstel komt, dan legt de CEO dat eerst aan zijn management voor."

"De Nederlandse cultuur werkt in veel situaties beter. Maar als je democratisch te werk gaat, worden er vaak geen knopen doorgehakt. Dat gebeurt dan weer sneller in België."

Is ondernemerschap het ondanks de risico's nog steeds waard?

"Zeker. Het mooie aan ondernemen vind ik dat het niet alleen blijft bij een idee dat in je hoofd speelt. Soms word je 's ochtends wakker met een plan. Dan vertel je dat meteen aan je vrouw, je schoonmoeder of je kinderen en voor je het weet, ga je ermee aan de slag. Niets is zo leuk als jouw idee realiteit zien worden. Ik zie nu bijvoorbeeld dat banken over de hele wereld mijn technologie gebruiken. Dat is geweldig om te zien."