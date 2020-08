Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Lex Hoefsloot (29) van Lightyear, dat eind 2021 de Nederlandse zonneauto op de markt brengt.

Ondernemer: Lex Hoefsloot

Lex Hoefsloot Bedrijf : Lightyear (sinds 2016)

: Lightyear (sinds 2016) Boekentips: Superforecasting: The Art and Science of Prediction (2015) van Philip E. Tetlock en Dan Gardner en Principles (2017) van Ray Dalio

Lightyear mag dan wel zijn eerste bedrijf zijn, maar CEO Lex Hoefsloot houdt zich al veel langer bezig met de ontwikkeling van zonneauto's en het aansturen van teams. Als student aan de Eindhoven University of Technology richtte hij het Solar Team Eindhoven op, dat deelneemt aan de tweejaarlijkse World Solar Challenge voor zonneauto's in de cruiser-klasse, waarin het draait om praktische bruikbaarheid en comfort.

Inmiddels bestaat Lightyear bijna vier jaar en legt het bedrijf de laatste hand aan de ontwikkeling van de technologie voor de zonneauto. "We zijn nu nog aan het testen", vertelt Hoefsloot. "Maar eind 2021 gaat de auto echt in productie."

“Als ondernemer moet je de voor de hand liggende trend juist niet volgen, want die ziet iedereen al.” Lex Hoefsloot, Lightyear

Je noemt Superforecasting als een van de boeken die jou als ondernemer verder heeft geholpen. Wat is er zo goed aan dit boek?

"Als ondernemer moet je bezig zijn met de toekomst, je product komt vaak pas over een paar jaar op de markt. Je moet dus anticiperen op trends. De meeste mensen beschouwen de toekomst als onzeker, maar als je veel perspectieven combineert, kun je wel degelijk een redelijk accurate voorspelling doen. Heel veel mensen samen kunnen gemiddeld genomen een goede prognose geven; je hebt dan te maken met de wisdom of the crowd."

En wat heb je aan die voorspellingstheorie bij het aansturen van Lightyear?

"Wat voor mij interessant is, is het idee van het combineren van perspectieven. We hebben bewust veel verschillende mensen in het team. Ik denk bijvoorbeeld vooral vanuit de techniek, maar we hebben ook mensen uit de vliegtuigindustrie. Die hebben dan weer verstand van lichtgewicht en aerodynamica: factoren die ook belangrijk zijn bij het bouwen van een zonneauto."

"We moeten nu voorspellen waar de markt over drie tot vier jaar staat. Daarbij kijken we niet alleen naar de ontwikkelingen binnen de zonne-energie, maar ook naar wat er op de oliemarkt gebeurt en wat de concurrentie doet."

Naast Superforecasting vind je Principles van Ray Dalio echt de moeite waard. Waarom?

"Beide boeken zijn gebaseerd op hetzelfde gedachtegoed. Dalio heeft een hedgefonds opgericht. Nu heb ik zelf niet zo veel met de financiële wereld, maar zijn modellen zijn universeel. Ze zijn bedacht voor het handelen in grondstoffen op basis van het idee: de geschiedenis herhaalt zich. Hij heeft regels opgesteld en die is hij gaan toetsen aan de prijsontwikkeling in de geschiedenis."

"De langetermijntrend in de auto-industrie is dat we steeds duurzamer en goedkoper gaan rijden. Een auto moet betaalbaar zijn en gemakkelijk in het gebruik. Dat vinden mensen niet altijd van elektrische auto's, want je moet ze vaak opladen en de actieradius is beperkt. Een zonneauto lost die fundamentele problemen op."

Zitten er ook nog elementen in de boeken waarvan je dacht: dat ga ik in mijn eigen bedrijf echt nooit zo aanpakken?

"Superforecasting kijkt naar welke trend het waarschijnlijk gaat worden. Als ondernemer moet je die voor de hand liggende trend juist niet volgen, want die ziet iedereen al. Je moet iets alternatiefs spotten. En wat Principles betreft: principes zijn mooi, maar soms ook irritant. Je moet op zijn tijd pragmatisch kunnen zijn."