Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo ook het Volendamse restaurant Fuego, dat failliet ging als gevolg van de crisis. Nadine Schilder (20) bedacht een oplossing.

Begin dit jaar stond Schilder zelf nog in de bediening bij restaurant Fuego. Door het faillissement stond ze plots op straat en geraakte in de WW. "Ik zat een maand thuis te wachten. Wat gaat er gebeuren, vroeg ik me af. Ik had wel wat gespaard om rond te komen, maar ik had net een huis gekocht. Dat was wel een dingetje. Het is allemaal net goed afgelopen."

Toen ze er lucht van kreeg dat de eigenaren op zoek waren naar nieuwe huurders, kreeg ze een idee. "Mijn vriend en ik droomden altijd al van een eigen restaurant, maar zo snel was nou ook weer niet het plan. Toch besloten we ons aan te melden als nieuwe huurders en werden geselecteerd."

Niet bang om restaurant te openen

Tijdens de lockdown werkte ze hard aan het opzetten van een nieuw restaurant op dezelfde locatie: Thirty5. "Op 1 juni besloten we nog niet direct open te gaan. Je mocht toen maar voor dertig mensen open en we waren te bang dat we verlies zouden draaien", legt ze uit. "Uiteindelijk zijn we 17 juli opengegaan. Het loopt goed en we zitten elke avond vol", aldus de trotse eigenaar. "We kregen van het begin af aan veel sympathie."

“Als we toch moeten sluiten, wil ik direct aan de slag met take-away.”

Bang om een restaurant te openen in deze tijd was ze niet. "Ik weet niet of dat raar is. Maar ik heb goede hoop. Anders zou ik deze uitdaging niet aangaan. Ik verwacht niet dat we nog een keer dicht moeten. Onze gemeente is streng, maar we houden ons goed aan alle regels."

Mocht ze onverhoopt toch moeten sluiten, dan heeft ze nagedacht over een plan B. "Dan wil ik direct aan de slag met take-away. Er zijn genoeg mensen in ons team die dit kunnen opzetten. Maar ik geloof niet dat het nodig gaat zijn."

Ontslagen collega's opnieuw aannemen

Het was een bittere pil toen Schilder en haar collega's in maart te horen kregen dat ze op straat stonden. "Een paar maanden later had ik opeens de mogelijkheid om werkgelegenheid te creëren. Iedereen gunde het ons zo erg. We hebben veel ontslagen collega's opnieuw kunnen aannemen. Zij waren blij het team te kunnen versterken", vertelt ze.

"Naast het restaurant zit ook een hotel, dat failliet ging door de crisis. Daar heb ik vroeger gewerkt, dus ik kende veel mensen die daar werkten. Een aantal van hen heb ik ook een nieuwe baan kunnen aanbieden."

Momenteel heeft ze zo'n dertig mensen in dienst. "Vrijwel iedereen heeft een nulurencontract. In de toekomst hoop ik meer mensen een vast contract te kunnen aanbieden, maar het is even afwachten hoe het gaat lopen."

Als restauranteigenaar vindt ze de regels van de overheid goed te managen. "Het voordeel van dat het restaurant nu niet helemaal vol kan zitten, is dat we de mensen veel aandacht kunnen geven. Als het van meet af aan vol had gezeten, was dat misschien anders geweest."