Steeds meer mensen zouden het liefst alleen biologische producten van een kleine boer uit de buurt eten. Als zoon van een tuinder snapt Fred van Heyningen deze wens. Als bestuursvoorzitter (CEO) van Nature's Pride, een van de grootste importeurs van avocado's van Europa, kan hij echter niet om de grootschalige landbouw heen.

Nature's Pride werd begin deze eeuw opgericht door de van oorsprong Amerikaanse ondernemer Shawn Harris. Zij is bij het televisiepubliek sinds kort bekend als jurylid van Dragon's Den. Het bedrijf importeert meer dan tweehonderd exotische soorten fruit en groente.

Nature's Pride is goed voor grofweg 15 procent van alle Europese avocado-import. Van alle producten van het bedrijf komt 65 procent uit Zuid-Amerika. Nog een derde komt uit Afrika en een paar procent uit Zuid-Europa en Azië.

“We moeten af van vliegen.” Fred van Heyningen, CEO Nature's Pride

'Grootschaligheid en duurzaamheid gaan samen'

De grote vraag naar exotische producten leidt er wel toe dat landbouwbedrijven in die regio's groter worden. Deze trend gaat in tegen de wens van veel westerse consumenten dat de landbouw kleinschaliger wordt. Dat geeft een spanningsveld.

"Ik ben een tuinderszoon, mijn vader had een glastuinbouwbedrijf van 7.000 vierkante meter. Nu hebben bedrijven al snel een omvang van 100 of 150 hectare. De schaalvergroting heeft zich in Nederland ook voltrokken, de trend naar grootschaliger productie is er. We kunnen niet zeggen: het moet allemaal weer kleinschalig en alleen maar biologisch." De CEO ziet grootschaligheid in combinatie met duurzaamheid als wapen in de strijd tegen het wereldvoedselprobleem.

Nature's Pride is nu dan ook bezig om zijn CO2-uitstoot terug te dringen. "We moeten af van vliegen", stelt Van Heyningen. Hoewel een groot deel van de producten al per boot gaat, importeert het bedrijf ook producten die alleen per vliegtuig te vervoeren zijn. Een voorbeeld zijn groene asperges. Die blijven niet lang genoeg vers.

Technologie voor langere houdbaarheid

Een innovatie van het Amerikaanse bedrijf Apeel moet daar verandering in brengen. Het gaat om een technologie waarmee een kleine laag om vruchten wordt gelegd die dan veel langer houdbaar zijn. "Als je een avocado hierdoor in plaats van zeven dagen, veertien dagen thuis kunt houden gooi je minder weg en voorkom je verspilling. Als je het toepast op groene asperges, hoef je niet meer te vliegen, dan gaan ze gewoon per boot."

Dat spaart naast uitstoot ook kosten. Het is een combinatie die je volgens Van Heyningen vaker ziet, ook al is een langetermijnvisie hierbij wel nodig. "Ik heb 26 jaar bij de Rabobank gewerkt en nu vier jaar bij Nature's Pride en ik heb altijd gezien dat duurzaamheid en economie samengaan. Het enige is dat je de stip op de horizon niet op één jaar moet zetten, maar op tien tot vijftien jaar."