Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Nina Pierson (34), die samen met haar man restaurantketen SLA begon.

Ondernemer: Nina Pierson

Nina Pierson Bedrijf: Restaurantketen SLA (sinds 2013), online magazine BEDROCK (2016)

Restaurantketen SLA (sinds 2013), online magazine BEDROCK (2016) Boekentips: Lean in (2013) van Sheryl Sandberg & Verborgen kracht (2019, vertaling van Finding Ultra uit 2013) van Rich Roll

Nina Pierson (34) richtte in 2013 samen met haar man Jop van de Graaf SLA op, een restaurant met alleen biologische salades op het menu, als tegenhanger van de ongezonde ketens die de boventoon voerden. Inmiddels zijn er twaalf SLA-vestigingen, verspreid over de Randstad. Pierson richtte verder in 2016 het online magazine BEDROCK op, dat zich ook op een "bewuste en gezonde levensstijl" richt en dat ze later verkocht. Daarnaast bracht ze dit jaar het boek Mama'en uit, waarin het welzijn van de vrouw voor en tijdens het moeder worden centraal staat.

Ik bel Pierson terwijl ze net de Rotterdamse vestiging van SLA binnenloopt, waar ze die dag meewerkt. Ze gaat de vestigingen stuk voor stuk af, net zoals de anderen uit het vijfkoppige hoofdkantoorteam straks gaan doen. "Dit helpt om meer betrokken te zijn en dingen die anders moeten sneller te ondervangen. Zo kwam ik erachter dat de 'spiekbriefjes' met saladerecepten niet duidelijk genoeg zijn. Te kleine letters. Dat gaan we aanpassen."

Je kon moeilijk kiezen welk boek je wilde bespreken. Laten we beginnen met het eerste boek, van Facebook-COO Sheryl Sandberg. Waarom heb je dit gekozen?

"Lean in heeft me geholpen om mijn ondernemerschap en mijn carrière voort te zetten toen ik moeder werd. Zodra vrouwen de dertig passeren, gaan ze er vergeleken met mannen qua salaris op achteruit. Dat heeft natuurlijk maar met één ding te maken: dat vrouwen kinderen krijgen. Maar mannen krijgen net zo goed kinderen. Toch ligt vooral ook in Nederland de emotionele verantwoordelijkheid van veel taken nog bij vrouwen."

"Drie maanden nadat ik was bevallen las ik het boek, dat me erg heeft geholpen door te blijven gaan. Dat had ik in die fase echt even nodig. Nu zou ik niet meer anders willen: ik ben een werkende moeder."

Wat heeft Lean in je precies geleerd?

"Hoe kun je een stap vooruit doen in plaats van een afwachtende houding aannemen? Want naast de gelijke verdeling van zorgtaken is het ook belangrijk om te kijken hoe vrouwen zich opstellen in het werkende leven. We vinden het moeilijker om om salarisverhoging of een andere functie te vragen. Sandberg geeft tools om dat te doen en vertelt ook waarom het nodig is."

"Ik vind het boek juist nu erg relevant: de wereld heeft meer vrouwelijke leiders nodig, of in elk geval 'vrouwelijke' leiderschapskwaliteiten, zoals samenwerken en empathisch vermogen. Mannen kunnen die natuurlijk ook bezitten."

Toch is er een dubbele standaard, waarbij vrouwen als ze ergens om vragen opdringerig worden gevonden. We moeten aardig zijn, anders wordt het ons kwalijk genomen.

"Dat is ook zo, maar het gaat ook nooit veranderen als wij niets doen. De huidige status quo is in het voordeel van mannen, als we ze even over één kam scheren. De angst voor hoe we gezien worden, moeten we dus loslaten."

"Sandberg laat in haar boek zien dat dat heel veel voldoening geeft. En dat het in het begin misschien wat problemen geeft, maar dat het een langetermijninvestering is. We nemen onszelf vaak superserieus, terwijl we het volgens haar als een soort spel moeten gaan zien. Net als veel mannen."

Dan: Verborgen kracht van Rich Roll, die schrijft hoe hij het roer omgooide toen hij veertig was.

"Ik ben al twaalf jaar vegetariër - af en toe eet ik tijdens mijn zwangerschappen bij uitzondering vis. Voor mij was dit hét boek dat me wetenschappelijk onderbouwde informatie gaf over alle voordelen van plantaardig eten en daarmee al mijn twijfels die zelfs ik er nog over had van tafel veegde. Toch leest het als een roman."

"Mijn man en ik hebben het samen gelezen. Dat doen we vaker bij goede boeken. Het is zo inspirerend. Rich Roll is alcoholist, heeft licht overgewicht en totaal geen levensenergie, en gaat dan over op een plantaardig dieet. Hij krijgt daar zó veel energie van dat hij veel gaat sporten en uiteindelijk zelfs Ironmans (dubbele triatlons, red.) gaat doen. Jop heeft kort na het lezen, geïnspireerd door Roll, een halve Ironman gedaan. Op een plantaardig dieet."

"Het boek heeft ons ook nog meer geïnspireerd om met SLA onze idealen na te streven. We willen iedereen binnenhalen, ook de carnivoren, maar we hopen wel dat we ze inspireren en dat ze gaan denken: o, laat ik deze veganistische kip eens proberen. En we werken nu toe naar een volledig plantaardig aanbod binnen vijf jaar. Of misschien zelfs twee."