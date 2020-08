Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nicole van Zurk (45) is eigenaar van massageschool ITM Thai Hand Amsterdam en moest creatief omspringen met de opgelegde beperkingen.

"Als massageschool zijn wij hard getroffen door de coronacrisis. Hoe kun je nou op 1,5 meter afstand masseren?" Van Zurk maakte zich medio maart vanzelfsprekend zorgen over het voortbestaan van haar massageschool. "Onze salon zit in Amsterdam, en de kosten voor huur liepen gewoon door terwijl we dicht waren", vertelt ze.

De huur was niet het enige probleem. "We moesten in maart alle cursussen annuleren. Sommige cursisten konden we een voucher aanbieden, maar anderen hadden het geld nu nodig omdat hun eigen bedrijf bijvoorbeeld kopje onder ging. Dan moet je het geld teruggeven. Ook waren we genoodzaakt de retreats die wij in Thailand organiseren te annuleren", aldus Van Zurk.

“Tot onze verbazing bleek het heel goed mogelijk om mensen digitaal te leren masseren.”

"Het was niet alleen op financieel gebied wrang dat we dicht moesten, maar ook omdat we weten hoeveel baat onze cursisten hebben bij onze school. We ontvingen direct mailtjes van mensen die de lessen misten, omdat ze bijvoorbeeld midden in een burn-out zaten."

Kansen in de crisis

Van Zurk runt de massageschool nu elf jaar, samen met haar man. Na een dag sikkeneuren zagen ze kansen in de crisis. "Juist nu kregen mensen behoefte aan kennis over massage", vervolgt ze. "Mensen zaten hele dagen thuis, waren gestrest. Met als gevolg nekpijn, hoofdpijn, rugpijn. We dachten: we brengen de massagemat thuis. We zijn direct begonnen om al onze cursussen en lessen die we de afgelopen elf jaar hebben ontwikkeld online aan te bieden."

Als de kinderen op bed lagen, nam ze samen met haar man cursusfilmpjes op. "Die boden we in eerste instantie gratis aan", legt ze uit. De reacties waren heel positief. "Tot onze verbazing bleek het heel goed mogelijk om mensen digitaal te leren masseren. Het toffe van online is ook dat mensen over de heel wereld de cursus tegelijkertijd kunnen doen."

Het online aanbieden van massagecursussen bevalt zo goed, dat de ondernemer de online professionalisering wil doorzetten. "Met een technisch team investeren we in het verder optuigen van online cursussen. Dat kost wat, maar dan heb je wel kwaliteit. Uiteindelijk gaan we de cursussen online tegen betaling aanbieden, maar we wilden het in eerste instantie laagdrempelig houden."

Het zekere voor het onzekere

Inmiddels draait de school een deel van de massagecursussen weer fysiek in Amsterdam. "Onze cursisten krijgen, met mondkapjes op, les op modellen. Uit veiligheidsoverwegingen draaien we onze cursussen nog niet op volle toeren. We willen er zeker van zijn dat niemand elkaar besmet door onze cursussen. Zelf masseer ik op dit moment ook niet, want ik heb chronische bronchitis", aldus Van Zurk.

“We gaan ervan uit dat we ons door deze crisis heen gaan slaan.”

De massageschool kon gebruikmaken van steun van de overheid. "Het dekte lang niet alle kosten, maar we waren er wel blij mee. Onze Thaise collega's - we zijn onderdeel van een franchise - zijn echt heel verdrietig. Niemand gaat naar Thailand, ze hebben geen klanten voor hun massagecursussen en doen nog weinig online."

Van Zurk vervolgt: "We hebben gelukkig geen mensen hoeven ontslaan, want we werken uitsluitend met freelance masseurs." De massageschool had een buffer opgebouwd, waardoor ze de afgelopen maanden konden overbruggen. "We gaan ervan uit dat we ons door deze crisis heen gaan slaan en dat hierna alleen maar meer mensen ons weten te vinden."