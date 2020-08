Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Annelies Hermsen, die in 2005 startte met haar ontwerpstudio in food design, en daarin pionier was.

Ondernemer: Annelies Hermsen

Annelies Hermsen Opgerichte bedrijven: Ontwerpstudio Annelies Hermsen (2005), Bruisend (2017)

Ontwerpstudio Annelies Hermsen (2005), Bruisend (2017) Lesson learned: Zelfs in mindere periodes altijd vertrouwen houden dat het goed komt. ("Dat klinkt alsof het erg met corona te maken heeft, maar dat is voor mij niet zo.")

Na haar afstuderen aan de Design Academy in Eindhoven begon ze met haar ontwerpstudio. Als dochter van sterrenchefkok Toine Hermsen wilde ze eigenlijk iets anders dan het restaurantwezen. Toch bleek tijdens haar studie voeding haar passie. Nu ontwikkelt ze vernieuwende voedingsconcepten voor de levensmiddelenindustrie en de gastronomiesector. Haar standplaats is op het terrein van Piet Hein Eek in Eindhoven.

Wat bedoel je met vertrouwen houden?

"Ik merk als zzp'er dat alles in golfbewegingen gaat. Er zijn heel drukke periodes waarin ik het bijna niet kan bijbenen. Dan heb ik in een maand drie grote opdrachten. En dan komt er ineens een heel rustige periode. In die rustige periodes werd ik vroeger heel zenuwachtig en dacht dan: oh, als het allemaal maar weer op gang komt. En: moet ik geen vakken gaan vullen? Nu weet ik dat het een ritme is, zoals eb en vloed."

Je bent begonnen als pionier in food design, hoe ging dat?

"Mensen dachten dat ik iets deed met fotografie of foodstyling. Dat was soms best frustrerend. Ik had er in het begin uren voor nodig om uit te leggen wat ik deed. Nu heb ik een korter praatje. Het helpt dat ik nu projecten kan laten zien."

"Recent heb ik bijvoorbeeld een concept ontwikkeld voor Verstegen, die van de kruiden. Dat bedrijf wil iets doen tegen voedselverspilling. Het concept houdt in dat ik hun product gebruik in recepten die andere voedingsmiddelenproducenten weer kunnen gebruiken om van bijvoorbeeld brood, dat een dag oud is en niet meer te verkopen, weer iets nieuws te maken."

"Het was in het begin vooral doorbijten, doorpraten en netwerken. Zorgen dat ik bij veel bedrijven over de vloer kon komen voor een kennismakingsgesprek. Hard werken en een beetje geluk. Ik had als een van mijn eerste opdrachtgevers KLM cateringservice en Unilever. Dat schept ook wel vertrouwen bij kleinere bedrijven. Die dachten waarschijnlijk: als ze voor die bedrijven heeft gewerkt, dan zal ze wel goed zijn. Natuurlijk moet je je dan nog wel bewijzen."

Hoezo 'geluk'?

"Ik kom uit een horecanest en voor mijn afstuderen had ik Leo van Eeghem uitgenodigd. Hij was toen voorzitter voor de sector restaurants van Koninklijke Horeca Nederland. Mijn afstudeerproject was een verleidelijke cocktailbar, eigenlijk een voorloper van wat we tegenwoordig een 'pop-upconcept' noemen. Leo was ervan onder de indruk. Enkele weken later nodigde hij mij uit voor een brainstormsessie bij KLM catering services, waar hij me introduceerde als creatieve sparring partner. Nadien wilden ze meer van mijn ideeën horen en kreeg ik mijn eerste opdracht."

Wat betekent ondernemen voor jou?

"Vrijheid. Als zzp'er is dat natuurlijk anders dan wanneer je een groot bedrijf onder je hebt. Natuurlijk zijn er pittige momenten als je alles in je eentje moet leren en ondervinden en het moet altijd een keer fout gaan voor het goed gaat. Maar het is heel bijzonder om zelf te bepalen welke studie ik nog ga doen, zoals vorig jaar Oosterse voedingsleer, of iets nieuws uit te proberen of dat ene bedrijf te benaderen, als ik daar een gaaf idee voor heb."