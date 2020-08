Als ondernemer moet je je eigen boontjes zien te doppen. Anders dan bij mensen in loondienst, is er geen meerdere die je om raad en advies kan vragen. Dus hoe doe je dat als je met vragen zit over groei, ontslagen of persoonlijke ontwikkeling? Daar komt de mentor om de hoek kijken.

Suzanne Janssen van de Universiteit Twente deed onderzoek naar mentoren, die mensen bijstaan met advies vanuit hun eigen ervaring. Volgens haar zijn er grofweg twee soorten mentoren te onderscheiden: een carrièrementor, gericht op advies over je werk, en een psychosociale mentor, die klaarstaat voor problemen die je functioneren beïnvloeden.

Janssen benadrukt dat een combinatie van de twee het meest oplevert. "Succes valt of staat voor een deel met wie jij bent. Praat je alleen maar over je omzet, dan mis je dat deel."

De twee adviessoorten hoeven overigens niet altijd van één mentor te komen. "Het is zelden zo dat één persoon je kan helpen met al je vragen. Tactisch gezien is het dus ook slim om te zorgen dat je een netwerk opbouwt van mensen die je kunnen helpen."

“Ik weet wel waar ik heen wil, soms weet ik alleen niet hoe.” Tessa Rijn, oprichter uitzendbureau Taskhero

Een jaar lang elke maandag hulp

Zo had Tessa Rijn, oprichter van uitzendbureau Taskhero, een mentor die haar hielp toen haar bedrijf hard begon te groeien. "Die kwam een jaar lang elke maandag om me te helpen."

Daarnaast wordt ze al vier jaar bijgestaan door Arno Vis, een ondernemer die ze tegenkwam op een leiderschapsweekend. "Hij herkende mijn gedrag; zo was hij vijftien jaar daarvoor ook." Inmiddels bellen ze eens in de paar maanden. "Ik weet wel waar ik heen wil, soms weet ik alleen niet hoe."

In de jarenlange ervaring van Vis zit volgens Rijn de meerwaarde. "Hij heeft al honderden keren meegemaakt waar ik tegenaan loop en kan me daardoor objectief adviseren."

Mentor via via gevonden

Hoe vind je een goede mentor? Vaak gaat dat op informele wijze. "Je komt elkaar ergens tegen, merkt dat het klikt en vraagt of iemand je vaker kan helpen", schetst Janssen.

Joran Iedema, co-founder van bespaarapp Dyme, vond zijn mentor ook op die manier. "Ik ken hem toevallig via een vriend." Hans van der Noordaa, oud-directeur van de retailtak van ING, hoorde over het bedrijf en wilde Iedema en zijn medeoprichters graag helpen.

Die hulp was allereerst zakelijk. "Hij hielp ons een licentie te krijgen bij De Nederlandsche Bank." Toen de eerste contacten gelegd waren, kwam ook zijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven van pas. De belangrijkste les die Iedema leerde? "Denk vanuit de ander als je een samenwerking aan wilt gaan. Wat wil diegene en hoe kan ik dat bieden?"

“Met enthousiasme en een goed idee zijn veel mensen bereid mee te denken.” Joran Iedema, medeoprichter app Dyme

Frisse blik van buitenaf

Het kan een voordeel zijn als iemand uit dezelfde branche komt, zegt Janssen. Maar ze benadrukt dat té directe concurrentie niet handig is. "Bovendien kan een frisse blik van buiten je eigen sector juist goed zijn."

Volgens Rijn is het in de relatie met je mentor vooral van belang dat je elkaar serieus neemt. "De persoonlijke klik is daarbij belangrijk, die zorgt er ook voor dat een mentor meer tijd in je wil steken."

Iedema raadt mensen bovendien aan om hoog in te zetten. "Vooral als beginnende ondernemer denk je misschien dat succesvolle mensen geen tijd voor je zullen hebben. Maar met enthousiasme en een goed idee zijn veel mensen bereid mee te denken."