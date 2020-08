Yvette Watson (37) eindigde in 2019 op nummer twee in de ABN AMRO duurzame top vijftig en is ook dit jaar genomineerd voor die prijs. Ze was medeoprichter van PHI Factory, dat bedrijven en organisaties circulair wil helpen maken. Wat houdt dat in, en wat drijft deze ondernemer?

Duurzaamheid zit Watson in het bloed, al sinds ze op jonge leeftijd allerlei groene doelen najoeg. Ze voerde actie voor Greenpeace, WNF en de Dierenbescherming, en liep dan met haar zelfgemaakte borden te zwaaien. Geboren uit een ondernemersgezin kreeg ze daarnaast van huis uit het vaste geloof mee dat je zelf invloed hebt op je eigen geluk en succes.

Na veertien dienstjaren in het bedrijfsleven maakte Watson in 2016 de switch naar het zelfstandig ondernemerschap. Met PHI Factory helpt ze organisaties om hun gebouw, inkoop en facilitair management volledig circulair te maken. De timing bleek goed.

Wat was voor jou de reden om een eigen bedrijf te starten?

"Ik wilde al langer een eigen bedrijf met de focus op verduurzaming, maar het liefst niet in mijn eentje, omdat ik graag samen dingen doe. De kennismaking met mijn compagnon, Geerke Versteeg, bleek een schot in de roos: Geerke en ik hadden meteen een klik, en nog geen week later zijn we begonnen met het uitwerken van ons ondernemersidee."

"We streven dezelfde doelen na, maar vullen elkaar ook aan. Waar ik creatief en analytisch ben, is zij juist heel gestructureerd en resultaatgericht. Wat ook handig was: zij had een groot netwerk binnen de overheid en ik in het bedrijfsleven."

“Gebouwen zijn met 35 procent de grootste bron van CO2-uitstoot.” Yvette Watson, PHI Factory

Wat houdt jullie product precies in?

"De diensten die we bieden zijn verdeeld in drie units. Consultancy is gericht op het adviseren over zaken als bouw- en circulaire inkoopprojecten, maar ook strategiebepaling en trainingen en het vormen van zogenaamde 'circulaire coalities'."

"Dan is er onze calculator, zoals de CO2 footprint-calculator, waarmee we met verschillende instrumenten de impact van ingekochte producten meetbaar kunnen maken. De derde unit is een online 'serious game' en interactief platform waarmee we individuele medewerkers binnen een organisatie activeren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen."

"Wij richten ons op de gebouwde omgeving. Gebouwen zijn immers verantwoordelijk voor 30 procent van de afvalstroom van grondstoffen en met 35 procent de grootste bron van CO2-uitstoot. Wij beschouwen het gebouw niet als een architectonisch kunstwerk of statisch object, maar als een gebruiksvoorwerp. Daarbij gaat het om de toegevoegde waarde die het kan leveren aan de medewerkers en de maatschappelijke functie van de organisatie."

“We hebben een vacaturetekst zo aangepast dat de nadruk op meer mannelijke aspecten kwam te liggen.” Yvette Watson, PHI Factory

Op jullie website zie je allemaal vrouwen en maar één man. Terwijl het best wel een mannensector is waarin jullie opereren. Hoe komt dat zo?

"Het is grappig dat je dat vraagt. Wij streven juist voortdurend naar diversiteit, omdat we dat heel belangrijk vinden. Toch hebben we al die tijd maar één man aan boord gehad, al was het niet steeds dezelfde persoon. Op de een of andere manier kregen we steeds reacties van heel sterke vrouwelijke sollicitanten."

"Net voor de coronacrisis hadden we twee vacatures uitgezet. Een expert waarschuwde ons toen dat onze vacaturetekst vrouwen veel meer aanspreekt dan mannen. De eigenschappen die kandidaten moesten meebrengen waren gericht op samenwerken, enthousiasme, verbinden en omgevingssensitiviteit. We hebben de tekst toen zo aangepast dat de nadruk op meer mannelijke aspecten kwam te liggen. Met het gewenste resultaat: twee heel goede, mannelijke kandidaten! Helaas brak vervolgens de crisis uit, en hebben we de vacature even on hold moeten zetten."