Toen financiële markten dit voorjaar onderuitgingen zagen veel particulieren dit als een kans om te beginnen met beleggen. Ze waren niet de enigen. Ook verzekeringsbedrijf NN Group, een van de grootste beleggers van Nederland, zag en greep die kans, vertelt topman David Knibbe.

NN Group, actief in achttien landen, is eigenaar van onder meer Nationale-Nederlanden. Het investeert zo'n 280 miljard euro. Dat zijn voor een deel premies van verzekerden. Daarnaast belegt het ook voor andere investeerders zoals pensioenfondsen. Het overgrote deel van het geld zit in obligaties, leningen aan overheden en bedrijven waarin kan worden gehandeld. Daarnaast zit een stuk in hypotheken en een klein deel in aandelen.

“Toen we zagen dat markten hard omlaag gingen, hebben we extra beleggingen gedaan.” David Knibbe, NN Group

Paniek door corona

Door de paniek dit voorjaar steeg de rente op veel obligaties. Rente en waarde bewegen tegengesteld, wat betekende dat de prijzen hard daalden. Tegelijk gingen aandelenkoersen onderuit. "Toen we zagen dat markten hard omlaag gingen en rentes opliepen, hebben we wat extra beleggingen gedaan. We hebben hoogwaardige obligaties bijgekocht maar ook voor een stukje aandelen. We dachten: dit is een goed moment", zegt Knibbe.

Dat bleek te kloppen. Aandelen zijn sindsdien bijna in een rechte lijn gestegen. Ook rentes daalden snel weer naar normale niveaus van enkele procenten. Goede timing van NN? "We gaan het zien. Wij zijn wel echt een langetermijnbelegger, we willen het niet op een termijn van drie of zes maanden bekijken."

Effect op verzekeringen is neutraal

Voor de verzekeraar is de impact van de crisis verder goed te overzien. Dit komt onder meer doordat de gevolgen op de verschillende soorten verzekeringen tegen elkaar wegvallen, legt de bestuursvoorzitter uit.

"We zien wat meer druk op verzekeringen door arbeidsongeschiktheid en ziekte. Daar staat tegenover dat er minder auto werd gereden. Aan de ene kant zie je dus wat opwaartse druk, aan de andere kant wat neerwaartse druk door minder schades. Bij elkaar is het effect neutraal."

Tegelijk ziet Knibbe bij klanten wel de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown. Veel restaurants hebben bijvoorbeeld een verzekering bij Nationale Nederlanden. "Die gingen ineens allemaal bezorging doen en veel waren daar niet voor verzekerd. We hebben daarom gratis de dekking uitgebreid."

“Als je roept dat je er bent voor alle stakeholders, is dit het moment om dat te laten zien.” David Knibbe, NN Group

Nog niet door de crisis heen

Daarnaast helpt NN Group klanten die in betalingsproblemen dreigen te komen. Dat zijn zowel verzekerden als woningeigenaren die een hypotheek hebben bij Nationale-Nederlanden Bank. "Als ze minder inkomsten hebben, geven we waar nodig een langere periode uitstel van betaling. Zo probeer je iedereen door deze moeilijke periode te helpen. Als je roept dat je een bedrijf bent dat er is voor alle stakeholders, is dit wel het moment om dat te laten zien."

Het aantal klanten dat in de problemen komt valt nu nog erg mee, zegt Knibbe. De impact van de crisis heeft zich nog niet echt laten gelden. Dat kan nog wel veranderen, zegt hij. "Ik denk dat het extra spannend wordt zodra de overheidsmaatregelen ophouden. We zijn er nog lang niet doorheen."