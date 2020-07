Grote streamingdiensten als Spotify of Apple Music bieden tientallen miljoenen liedjes aan. Toch komen veel liefhebbers van klassieke muziek hiermee niet aan hun trekken. Daarom begon Thomas Steffens met Primephonic: een streamingdienst voor klassieke muziek.

Inmiddels is de app enkele honderdduizenden keren gedownload en heeft Primephonic in meer dan honderd landen betalende klanten. Om door te groeien richt het bedrijf zich nu op serieuze beginners, mensen die van zichzelf vinden dat ze meer moeten weten van klassieke muziek.

Volgens Steffens lopen klassieke luisteraars bij Spotify tegen drie problemen op. "Je kunt niet vinden wat je zoekt, je hebt niets aan aanbevelingen en de geluidskwaliteit is onvoldoende. Wij zijn in 2017 begonnen om dat op te lossen. Het was natuurlijk bizar dat wij dat als start-up proberen te doen, maar het is grotendeels gelukt."

“Ik denk dat veel mensen zich een beetje schamen voor hoe weinig ze weten van klassieke muziek. Die doelgroep moeten we aanboren.” Thomas Steffens, oprichter Primephonic

Primephonic, dat zowel een kantoor in Amsterdam als in New York heeft, biedt volgens hem 99 procent van alle klassieke muziek die er is.

'Een deel gaat met cd's het graf in'

Het bedrijf weet grote namen aan zich te binden. Zo gaat violiste Janine Jansen later dit jaar een playlist maken. Een ander voorbeeld is een podcast met de Britse cellist Sheku Kanneh-Mason. Hij is onder andere bekend van een optreden tijdens de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle.

“Er zijn misschien wel 200 miljoen mensen die zeggen 'ik vind klassieke muziek leuk en ik wil er meer over weten'. Net als met wijncursussen.” Thomas Steffens

De start-up heeft wel het probleem dat de potentiële klantengroep klein is. "Er zijn wereldwijd twintig miljoen serieuze luisteraars. Daarmee bedoel ik mensen die bewust muziek van een bepaalde componist of artiest opzetten. Daarvan zal een deel nooit gaan streamen, die gaan met cd's het graf in. Een ander deel ervaart wel problemen op Spotify, maar is niet bereid een tweede abonnement te nemen. Dan blijft een derde deel over waar wij ons op richten."

'Mensen schamen zich voor hoe weinig ze ervan afweten'

Daar komt bij dat Primephonic niet de enige speler is. De directe concurrent is het Berlijnse IDAGIO, dat iets eerder is begonnen en al over de grens van een miljoen downloads is gegaan. Om deze reden introduceert Primephonic in september een nieuw product met podcasts en playlists om mensen te helpen kennis te maken met klassieke muziek.

"Er zijn misschien wel 200 miljoen mensen die zeggen: 'Ik vind klassieke muziek leuk en ik wil er meer over weten.' Dat is net zoiets als met wijncursussen. Er is een enorme behoefte bij dezelfde groep om in ieder geval de basis van klassieke muziek te kennen. Ik denk dat veel mensen zich een beetje schamen voor hoe weinig ze ervan afweten. Als we echt succesvol willen zijn, dan moeten we die doelgroep gaan aanboren."

'Nu moeten we de volgende groeikans durven pakken'

Leidt dat niet af van het hoofddoel: het bedienen van liefhebbers? "Ja, daarom hebben we dit bewust uitgesteld en eerst de beste app voor serieuze klassieke muziek ontwikkeld. Dat hebben we gedaan en nu moeten we de volgende groeikans durven pakken."

Dat laatste is volgens Steffens sowieso cruciaal voor een technologiebedrijf. "Een goed bedrijf ziet steeds nieuwe kansen waarin het investeert voordat het winstgevend wordt. Wij schatten in dat we binnen twee of drie jaar winstgevend zijn. Maar stiekem hopen we dat we dat niet bereiken, omdat we nog zoveel kansen zien."