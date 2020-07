Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen en mindset die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip interviewt NU.nl succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Mariah Mansvelt Beck van Yoni, producent van biologische producten voor vrouwelijke hygiëne.

Ondernemer: Mariah Mansvelt Beck

Bedrijf: Yoni

Begonnen met ondernemen: in 2014

Boekentip: The Seat of the Soul van Gary Zukav

Jarenlang werkte Mariah Mansvelt Beck in het veld voor Artsen zonder Grenzen. Terug in Nederland, werd ze sociaal werker voor mensen met een beperking. "Als je mij toen had verteld dat ik in het bedrijfsleven terecht zou komen, had ik heel hard gelachen", zegt ze. Toch liep het zo.

Toen bij haar een voorstadium van baarmoederhalskanker werd geconstateerd, raadde haar arts tampons van biologisch katoen aan, om kans op verdere irritaties te verminderen. Die waren destijds alleen verkrijgbaar bij een paar biologische winkels. Inmiddels liggen de producten van, Yoni, dat ze samen met Wendelien Hebly opzette, ook bij de gewone drogist, en zelfs in de supermarkt.

Wat is zo bijzonder aan Gary Zukav en The Seat of the Soul?

"Het verhaal achter het succes van dit boek vind ik mooi. Het is geschreven in de jaren tachtig, toen Oprah Winfrey net op televisie was. Zij ontdekte het boek en was er helemaal lyrisch over. Zukav woonde in de bergen van Californië, zonder televisie, en had nog nooit van Oprah gehoord. Een jaar later zat hij in de uitzending.

"Een gedachte, die Oprah ook aanhaalt als haar favoriet uit het boek, is dat elk van onze acties, gedachten en gevoelens een intentie in zich draagt. Deze intenties hebben gevolgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor dit gevolg, maar dus ook voor de oorzaak - de intentie. Dat schept mogelijkheden."

"Volgens Oprah heeft haar show dankzij dit boek een andere wending genomen. In plaats van de zoveelste tranentrekkende, sensationele talkshow te zijn, besloot Oprah om haar publiek meer op zielsniveau toe te willen spreken. Bij elke gast die ze vanaf toen uitnodigde vroeg ze zich bewust af: is het ethisch om deze persoon diens verhaal te laten doen en draagt het bij aan mijn intentie? The Oprah Show werd Soul TV. In die tijd baanbrekend, en het begin van haar grote succes!"

Wat is jouw intentie?

"Menstruatie uit de taboesfeer halen, vrouwen een keuzemogelijkheid bieden en bijdragen aan duurzame productie. In gewone menstruatieproducten zitten allerlei synthetische stoffen. Maar ook gewone katoen, dat vaak gebruik wordt, is een van de meest bespoten gewassen ter wereld. Daarom vinden wij biologisch katoen een belangrijke keuze."



Waarom is het belangrijk om te leven vanuit intentie?

"Veel mensen houden hun sociale leven, hun spirituele leven en hun werk gescheiden. Maar hoe veel moois zou het opleveren als we ook in ons werk die persoonlijke intenties zouden meenemen; zoals goed voor de ander zorgen of een fijn leven willen creëren? Zo kan je echt een maatschappelijke impact hebben."

"Voor iedereen is die intentie natuurlijk anders. Daarom heeft het geen zin om naar een ander te kijken, maar moet je binnenin jezelf op zoek. Het boek van Zukav is hierbij een mooie leidraad. Daarnaast staan er andere belangrijke inzichten in; zoals dat wij en alles om ons heen altijd in evolutie zijn. Als je dat beseft, kan je met een veel opener blik naar situaties kijken waar je je anders misschien bij zou neerleggen."

Zet je de lessen uit dit boek ook binnen je team in?

"Ik heb mijn team een keer naar een YouTube-interview van een uur met Gary Zukav laten kijken. Later nam een teamlid ontslag en haalde dit interview aan - zij voelde dat ze niet op haar plek was en wilde haar eigen droom achterna. Dat kan ik natuurlijk alleen maar ondersteunen."