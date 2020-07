Vanwege de coronapandemie kregen kinderen maandenlang thuis les. Maar er was ruimte voor meer dan alleen vakken als rekenen en taal. Drie kinderen en hun vaders vertellen over de bedrijfjes die ze oprichtten en wat ze daarvan leerden.

Junayd (7), Juwayriah (10) en vader Larbi Lamlih begonnen de website Klusjesindewijk.nl

Geïnspireerd door hun oom wilden broer Junayd en zus Juwayriah al jaren graag een eigen bedrijf beginnen. "Toen de coronacrisis uitbrak en we allemaal wat meer thuis waren, had ik ook wat meer tijd om ze te helpen", zegt vader Larbi. Na een brainstorm besloot het gezin Klusjes in de wijk te beginnen.

In het weekend gingen de kinderen eropuit om de klusjes te doen. Onkruid werd gewied, gras werd gemaaid en Juwayriah mocht zelfs via Zoom voorlezen. "Dat vond ik wel heel spannend." Haar broertje Junayd hoopt dat hij ook binnenkort mag gaan voorlezen. "Of een hond uitlaten, dat lijkt me ook leuk."

“Ik wilde dat ze erover nadachten waarom ze graag wilden ondernemen.” Larbi Lamlih, vader van Junayd en Juwayriah

Naast al het werk had vader Larbi ook wat vragen voor de kinderen. "Ik wilde dat ze erover nadachten waarom ze graag wilden ondernemen." Uiteindelijk wilden de kinderen graag geld verdienen en ondernemer zijn, maar ook mensen helpen. "Ik wil dat mensen blij zijn met ons werk", zegt Juwayriah.

Larbi hoopt dat zijn kinderen een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan het bedrijf overhouden. Tegelijkertijd wil hij dat zijn kinderen samen ervaringen opdoen. "Dit soort dingen doen met je familie levert mooie herinneringen op."

Wat leren kinderen ervan om op zo'n jonge leeftijd al een bedrijfje te beginnen? Mariolein van der Plas, directeur van stichting Jong Ondernemen, ziet veel voordelen als kinderen ook daadwerkelijk doorgaan met ondernemen. Maar ook als kinderen het slechts even proberen, leren ze veel van een eigen bedrijf. "Ze gaan samenwerken, ze leren omgaan met tegenslagen, uiten hun creativiteit en moeten kritisch denken. Allemaal dingen die ook later weer van pas kunnen komen."

Juist voor kinderen die nog op de basisschool zitten, kan het veel effect hebben, blijkt uit onderzoek van hoogleraar entrepreneurship Mirjam van Praag. Vaardigheden als creativiteit en ondernemerschap worden op die leeftijd juist opgepakt. "Dat zou kunnen zijn omdat jonge kinderen nog erg openstaan voor nieuwe vaardigheden", suggereert Van der Plas.

Wel is het belangrijk dat het ondernemen in een veilige omgeving gebeurt. "Met je ouders is daar dus een goed voorbeeld van. Doordat het een experiment is en je er geen cijfer voor krijgt, is er van alles mogelijk."

Mare (11) begon samen met haar beste vriendin Laurine en met hulp van vader Sjoerd Blüm een online winkel met tie dye-spullen

Nadat Mare en haar vriendin Laurine filmpjes op YouTube langs zagen komen hoe je textiel kunt verven in tie dye-stijl, gingen ze met een startkapitaal van hun ouders naar de winkel. "We hebben 40 euro van m'n ouders geleend, dat werd ingehouden op m'n zakgeld", vertelt Mare.

Vader en dochter Blüm. (Foto: Privécollectie)

Het verven viel mee, maar toen kwam een lastigere klus: voor hoeveel verkoop je het? "De spullen kostten best wel veel geld en we wilden natuurlijk wel winst maken." Uiteindelijk werd de prijs van een T-shirt vastgesteld op 10 euro. Op Instagram plaatsen de twee foto's om hun producten onder de aandacht te brengen.

“Je kan deze dingen in economieboeken lezen, maar dit is een veel leukere manier om te leren.” Sjoerd Blüm, vader van Mare

Tot nu toe loopt het geen storm: er is nog maar één T-shirt verkocht. "Maar we blijven volhouden. De kunst is om in ieder geval veel op sociale media te plaatsen, dan vergeten mensen je niet."

Vader Sjoerd kijkt er met een tevreden blik naar. "Het verbaast me hoe snel je zo'n online winkel eigenlijk zelf kan beginnen. Dat maakt de drempel heel laag om te beginnen." Tegelijkertijd is het een les: je bent niet de enige met dit plan. "Je kan deze dingen in economieboeken lezen, maar dit is een veel leukere manier om te leren."

Myra (11), Eldin (9) en vader Mark Nierop maakten een digitale escaperoom

De escaperoom die de familie Nierop in het weekend had gedaan, konden ze die ook niet zelf maken? Vanuit die gedachte ontstond het plan voor Escape Quarantaine. Vader Mark, zelf ondernemer, hielp de kinderen elke dag een half uurtje met het opzetten van het bedrijf. "Eigenlijk leerde ik ze agile werken, door in korte sprints te werken. Dan kunnen ze ook goed hun concentratie erbij houden", lacht hij.

Samen verzon het gezin de naam en bouwden ze een eenvoudige website. Myra en Eldin maakten vervolgens de puzzels die mensen in hun escaperoom moesten oplossen. "Dat vond ik het leukste om te doen, maar ik vond het ook leuk om te brainstormen", vertelt Eldin. "Je kan heel veel dingen tegelijkertijd bedenken en dan gaat het heel snel."

“Als je het in kleine stapjes doet, dan wordt het vanzelf een heel groot project.” Mark Nierop, vader van Myra en Eldin

Een kleine tegenslag kwam toen de escaperoom net klaar was: de scholen gingen weer open en dus was er minder tijd om te spelen. "Maar ik heb in mijn klas erover verteld en mensen zeiden dat ze het gingen downloaden", vertelt Eldin trots.

Wie de escaperoom leuk vindt, kan aan het eind een donatie doen. "De helft van het geld gaat naar corona-onderzoek", zegt Myra. Tot nu toe is er nog geen geld binnen gekomen. "Dat was ook niet per se het doel", zegt Mark. Wat hij zijn kinderen vooral mee wil geven is dat het niet moeilijk is om te beginnen. "Als je het in kleine stapjes doet, dan wordt het vanzelf een heel groot project."