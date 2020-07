Corien Oenema, CEO en oprichter van Coobly, richtte zich met haar bedrijf al voor het uitbreken van de coronacrisis op het online ondernemerschap. Maar nu komt die ervaring extra goed van pas. Meer dan ooit ziet ze bij haar klanten de worsteling: hoe maak ik mijn bedrijf digitaal?

"Ze willen ondanks alle fysieke beperkingen die de crisis met zich meebrengt hun klanten blijven bedienen." Het leverde Oenema een verviervoudiging van de omzet op.

Met Coobly helpt Oenema haar klanten - overwegend kennisprofessionals - zonder fysiek contact hun diensten aan de man te brengen. Oenema: "Ik denk dat we in de toekomst sowieso veel meer online actief zullen zijn. Ik wil mensen daarbij zoveel mogelijk ontzorgen."

Hoe ben je op het idee gekomen om Coobly te beginnen?

"Ik kom uit een echt ondernemersgezin. Ouders, ooms en tantes, iedereen zit in zaken. Het ondernemerschap is me met de paplepel ingegoten. Mijn eerste bedrijf was een mediabedrijf, dat ik in het jaar 2000 samen met mijn echtgenoot heb opgezet. We maakten brochures en andere offline middelen. Op een gegeven moment werd de functie van brochures overgenomen door websites. Ik vond die online kant ook heel leuk."

Met het bedrijf ging het steeds beter. "Helaas gold dat voor mijn relatie een stuk minder. Na de scheiding dacht ik, wat nu? Wat ga ik als alleenstaande moeder met vier kinderen nu doen? Omdat ik mijn achtergrond had in online marketing en sales lag 't het meest voor de hand om daar mijn geld mee te gaan verdienen. Dat resulteerde dus in de oprichting van Coobly."

Wat is precies je product?

"Dat was ik aanvankelijk zelf. Met mijn marketing en saleservaring wilde ik andere ondernemers adviseren. In de loop der tijd is dat verder uitgegroeid. We leveren nu alles voor een instapklaar online bedrijf. Dat wil zeggen de website en daaraan gerelateerde online onderdelen, zoals blogs, een webshop en managementsystemen, plus hun eigen online community."

Wie zijn je klanten? En wat hebben zij aan jouw product?

"Het zijn professionals, voornamelijk kennisexperts. Zoals vormgevers, fotografen, trainers, health-coaches en financieel adviseurs. Allemaal mensen die heel erg goed zijn in de inhoudelijke kant van hun werk. Ze hebben een prachtig product, maar ze hebben vaak niet echt een idee hoe ze aan hun klanten moeten komen. Dat is echt zonde. De vraag daarnaar bleek zo groot dat het uiteindelijk is uitgegroeid tot ons product."

“Veel mensen twijfelen jaren over het idee om online te ondernemen.” Corien Oenema

Hoe coronaproof is jouw bedrijf?

"Door de coronacrisis worstelen veel ondernemers met het wegvallen van hun normale werk. Wij hebben bijvoorbeeld een groepscoach als klant. Haar werk is door de coronacrisis niet mogelijk. Terwijl haar klanten haar diensten misschien wel harder nodig hebben dan ooit. De vraag is dan ook: hoe kun je die nu online aanbieden?"

"Om die reden hebben we een 'coronapakket' ontwikkeld. Dat is een product dat ondernemers niet alleen nu helpt, maar ook straks als de crisis voorbij is. In dertig dagen maken wij ze niet alleen wegwijs in digitaal ondernemen, maar helpen ze ook bij het samenstellen van een digitaal product, zoals een online training. Daarnaast ondersteunen we ze bij het ontwikkelen van hun strategie."

"Die service bleek echt een schot in de roos. Veel mensen die al een jaar of wat twijfelden over het idee om online te ondernemen, komen nu naar ons toe. We hebben het drukker dan ooit. In plaats van een terugloop zien we een verviervoudiging van onze klandizie."