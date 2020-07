Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de Nederlandse poppodia kwamen de maatregelen hard aan. Jurry Oortwijn, Hoofd Publiciteit en Marketing bij Paradiso, vertelt over de gevolgen voor de poptempel.

Paradiso dicht? Daar kon Oortwijn zich begin maart helemaal niets bij voorstellen. "Zo erg zal het niet worden, dacht ik nog."

Nu, een paar maanden later, heeft Paradiso een reorganisatie aangekondigd. "Dat betekent dat een kwart van ons personeel ontslagen moet worden", legt hij uit. "Een anderhalvemetersamenleving is voor ons geen rendabele situatie. Een kwart van het personeel laten gaan is vreselijk, want ten opzichte van andere podia heeft Paradiso relatief veel vaste krachten in dienst."

“Als die NOW-regeling er niet was vanuit de overheid, waren we allang failliet.” Jurry Oortwijn, Paradiso

Karige overheidssteun

De NOW-regeling van de overheid is op dit moment het enige dat Paradiso op de been houdt, aldus de manager. Paradiso is officieel een non-profitorganisatie die qua inkomsten 6 procent subsidie ontvangt, en voor de overige 94 procent eigen inkomsten moet ophoesten.

"Als die NOW-regeling er niet was vanuit de overheid, waren we allang failliet. Maar die stopt natuurlijk ook." Oortwijn is teleurgesteld in de steun van de overheid. "Het verlies van Paradiso loopt met 150.000 euro per maand op."

De toekomst voor niet alleen Paradiso, maar de gehele culturele sector, ziet Oortwijn somber in als de overheid geen betere maatregelen gaat nemen. "Als de NOW-regeling tot en met april 2021 wordt verlengd, zien wij weer perspectief. De regeling geldt nu maar tot oktober."

Het opheffen van de anderhalvemetersamenleving zou ook helpen. "De volksgezondheid staat uiteraard voorop. Maar de culturele sector kan daar niets mee. Prima als wij in een winterslaap gebracht worden, maar dan moet de overheid wel verantwoordelijkheid nemen en geld beschikbaar stellen."

'We gaan niet opeens bizar hoge prijzen vragen'

Inmiddels draait Paradiso op laag tempo door. "Normaliter hebben we een capaciteit van 1.500 mensen, nu mogen we 260 mensen toelaten. Financieel haalt dat weinig uit."

Toch kiest de poptempel ervoor kleinschalige concerten te programmeren. "Het zorgt ervoor dat we de moreel hooghouden. Daarnaast steunen we ook de artiesten, want die krijgen gewoon betaald voor het optreden. Artiesten hebben het op dit moment minstens zo moeilijk als wij. Dat vinden we vreselijk."

Kaartjes duurder maken wil het poppodium liever niet. "Laatst stond Jett Rebel in Paradiso. De kaartjes zijn wel ietsje duurder, omdat het concert kleinschalig is. Maar we gaan niet opeens bizar hoge prijzen vragen, het moet wel leuk blijven. Anders ga je evenementen voor de elite organiseren."

“Het voelt niet fijn om onze hand op te houden.” Jurry Oortwijn, Paradiso

Hartverwarmende steun van liefhebbers

Paradiso heeft een donatiemogelijkheid opgezet, maar propageert dit liever niet. "Iedereen heeft het moeilijk, niet alleen Paradiso. Het voelt niet fijn om onze hand op te houden."

Desondanks stroomt er financieel wel wat binnen van liefhebbers, die bijvoorbeeld kiezen voor een Paradiso-lidmaatschap voor de rest van hun leven. "Het is hartverwarmend dat mensen dit doen en het dicht wel wat financiële gaten. Maar bij lange na niet genoeg."

Oortwijn hoopt dat andere culturele instellingen de moed erin houden en blijven lobbyen richting de overheid. "Daar moeten we het zoeken. Ik zou tegen andere instellingen willen zeggen: zorg dat je gehoord wordt. En laten we samen optrekken."