Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken en het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In de rubriek Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Tey El-Rjula vertelt hoe hij als Syrische vluchteling de Nederlandse directheid heeft omarmd.

Ondernemer: Tey El-Rjula

Tey El-Rjula Opgerichte bedrijven: Fluus.app, Tykn

Fluus.app, Tykn Lesson learned: Wees direct, op de Nederlandse manier

Vanwege bombardementen tijdens de golfoorlog verloor Tey zijn geboorteakte. Hij noemt zichzelf daarom nu de 'Invisible Man'. In 2010 kwam hij als kennismigrant naar Nederland, vroeg hij asiel aan, en vanuit het asielzoekerscentrum in Ter Apel studeerde hij cryptotechnologie aan de universiteit. Ook schreef hij een boek over zijn verleden en richtte hij twee bedrijven op, waarvan het bedrijf Tykn zich inzet voor het opslaan van geboorteaktes en academische diploma's.

Naast hoogtepunten heeft Tey tijdens het ondernemen ook conflicten meegemaakt, vooral door slecht communiceren. "Ik was het vanuit mijn cultuur niet gewend om bij conflicten mijn gevoelens uit te spreken." Toen Tey naar Nederland kwam had hij veel moeite met de directheid van Nederlanders. "Maar door de jaren heen leerde ik dat dat heel belangrijk is om een bedrijf gezond te houden."

Waar komt het vandaan dat je je emoties opkropte en ze niet uitsprak naar collega's?

"Toen ik net in Nederland kwam was ik een totaal ander persoon dan dat ik nu ben. De Nederlandse cultuur heeft een enorme impact op me gehad. Ik heb hier geleerd: je carrière is gebouwd op het huwelijk met je co-founders. Vanaf de eerste dag is het van groot belang dat je goed communiceert met hen. Als je ergens mee zit en het voelt niet goed, ga dan om de tafel zitten en praat erover met elkaar."

"Nederlander zijn betekent niet alleen maar haring eten en Goede Tijden, Slechte Tijden kijken. Nederlander zijn betekent ook direct zijn. Zeg dingen gewoon hoe ze zijn. Dat lijkt soms misschien onbeschoft en dat vond ik in het begin zelf ook. Ik als Arabier was daar helemaal niet aan gewend. Ik ging het liefst conflicten uit de weg en dan ontstaan er problemen. Die heb ik dan ook gehad."

Wat is er daardoor misgegaan?

"Tijdens mijn tijd bij Tykn hadden we elke vrijdag een meeting met de oprichters van andere start-ups waarbij we openlijk spraken over hoe het eraan toeging in het bedrijf. We hadden met elkaar afgesproken dat alles wat er werd besproken binnen vier muren zou blijven."

"Tijdens een van die gesprekken vertelde ik dat ik niet goed overweg kan met mijn co-founder. Er werd me toen geadviseerd om in gesprek te gaan met hem maar dat deed ik niet. Ik bleef het maar uitstellen. Uiteindelijk, vanwege opgekropte emoties en een ongezonde sfeer, werd ik een paar jaar later uit het bedrijf gezet."

Lukt het je nu beter om directer te zijn in je communicatie?

"Ik heb nu een persoonlijke coach met wie ik werk aan mijn communicatie en emotionele intelligentie. De afgelopen tijd heb ik geleerd om beter met woede om te gaan en om mijn eigen emoties te balanceren zodat ik beter kan omgaan met conflictsituaties. Soms dan moet je een stap terug doen en reflecteren op wat je denkt en wat er besproken moet worden. Als er nu iets is wat me dwars zit, dan zeg ik dat tegen mijn collega's en dan praten we er direct over."

"En dat geldt ook voor persoonlijke relaties. Soms is het in het moment pijnlijk om een conflict aan te gaan. Maar uiteindelijk zorgt open communicatie ervoor dat je een gezonde relatie behoudt. Ik luisterde laatst een radioshow waarin mensen de problemen aankaarten die ze ondervinden in hun relaties. Eigenlijk is bijna altijd het advies: dit moet je niet naar ons communiceren, maar naar je partner. En dat is natuurlijk ook zo."

Is ondernemen het voor jou nog steeds waard na alle conflicten die je hebt meegemaakt?

"Het ondernemen zit al van jongs af aan in mijn bloed. De cultuur uit het Midden-Oosten is daar erg op gericht. Mijn vader had een kledingzaak en een zaak wordt in Syrië vaak overgedragen op de kinderen. Dat is in mijn geval niet gebeurd, maar ik ben wel mijn eigen weg ingeslagen en ik zal altijd blijven ondernemen. Als ondernemer kun je een positieve impact hebben op de sfeer en het karakter van een bedrijf. Dat wil ik blijven doen."