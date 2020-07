De lockdown heeft bierconcern Swinkels Family Brewers hard geraakt en voorlopig zal de bierverkoop niet herstellen. Toch heeft de crisis ook positieve kanten, zegt bestuursvoorzitter Peer Swinkels. Het bedrijf bleek in staat om zich heel snel aan te passen en verschillende nieuwe bieren op de markt te brengen.

Swinkels is wereldwijd actief met 26 biermerken, waaronder Bavaria, Palm en Hollandia. Het heeft brouwerijen in België, Nederland en Ethiopië. Net als elke bierbrouwer is de onderneming sterk afhankelijk van de horeca. Toen die wereldwijd dicht ging kregen de inkomsten dan ook een flinke dreun.

In Ethiopië verkoopt het bedrijf bijvoorbeeld vrijwel exclusief via kleine bars en restaurants, vertelt Peer Swinkels. "Toen het land in lockdown ging, viel dus ineens 95 procent van ons verkoopkanaal weg. We hebben daarom nieuwe verpakkingen ontwikkeld en zijn razendsnel onze aandacht gaan verleggen naar andere soorten winkels. Daardoor is onze omzet wel teruggevallen maar niet zo hard als je zou verwachten."

“Er zijn ook veel positieve dingen aan de situatie waarin we door corona terecht zijn gekomen.” Peer Swinkels

Saamhorigheid van een crisis

In andere landen heeft het een online bierplatform gelanceerd voor de verkoop van speciaalbieren die normaal alleen in de horeca te krijgen zijn. Ook lanceerde het verschillende nieuwe bieren, vertelt Swinkels.

"We hebben voor pilsmerk Swinckels' (anders gespeld dan de achternaam, red.) dat we in Nederland verkopen nu een alcoholvrije variant geïntroduceerd, Swinckels' 0.0. Daarvoor lag al een plan om het te brouwen, maar we hadden er nog niets aan gedaan. Verder hadden we vorig jaar Bavaria IPA 0.0 gelanceerd. Daar hebben we nu een gewone IPA naast gezet. Die is ook in een paar weken ontwikkeld."

Bij de ontwikkeling en lancering van deze nieuwe producten en diensten werkte de crisis als katalysator, vertelt de topman. "We zetten gelegenheidsteams neer met mensen uit verschillende disciplines. Die zijn met een heel duidelijke opdracht aan de gang gegaan. Ik vind wel mooi dat je in de saamhorigheid van een crisis dan ineens heel veel kunt bereiken. Er zijn dus ook wel heel veel positieve dingen aan de situatie waarin we door corona terecht zijn gekomen."

“Ik vind dat we ons groen uit de crisis moeten investeren.” Peer Swinkels

Kraan voor duurzaamheid openzetten

Peer Swinkels wil het driehonderd jaar oude familiebedrijf sterker uit de crisis laten komen. Daarbij staan duurzaamheid en circulair ondernemen hoog op de agenda.

Het laatste betekent dat de brouwer grondstoffen, energie en materialen niet verloren wil laten gaan. "Er dreigt een gevaar dat bedrijven de kraan voor duurzaamheid dichtdraaien, maar we hebben juist nu de mogelijkheid om goed na te denken hoe we als land, als bedrijfsleven en als burgers uit de crisis kunnen komen. Ik vind dat we ons groen uit de crisis moeten investeren."

De topman hoopt dat als alles straks weer normaal is, Swinkels de snelle manier van werken kan vasthouden. "Ik denk dat ons bedrijf altijd al bekendstond als ondernemend, snel en flexibel, maar zolang de kwaliteit goed is, kan het mij niet flexibel en wendbaar genoeg. In de crisis is gebleken dat het allemaal samen kan gaan en dat ontwikkelingen die we eerder niet voor mogelijk hadden gehouden wel degelijk kunnen. Voor mij is de grote uitdaging om dat na de crisis door te trekken."