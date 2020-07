Risico's horen nu eenmaal bij het ondernemen, maar tijdens de coronacrisis een eigen bedrijf beginnen? Het klinkt als een recept voor mislukking. Toch waagden deze ondernemers de stap, en met succes.

Claudio Schalkwijk (46) woont in Almere, en kookt voor zijn vegan shop BiteMyPlants in Amsterdam

"Een paar jaar geleden stond ik voor de keuze: bleef ik werken als ICT'er of ging ik koken, wat ik altijd al daarnaast deed? Het werd dat laatste. Ik begon m'n eigen cateringbedrijf, waarbij ik voor bedrijven lunches serveerde."

"Toen ik de speech van Mark Rutte zag waarbij iedereen gemaand werd thuis te gaan werken, stond m'n telefoon roodgloeiend. Al mijn werk werd afgezegd. Het zette me aan het denken: wat wil ik nu? Ik probeerde online te verkopen via Thuisbezorgd, maar dat was te onregelmatig voor mij."

"Doordat ik de roep om bewustwording in deze tijd steeds luider hoorde klinken, ging ik meer nadenken hoe ik dat kon vertalen in eten. Zelf eet ik regelmatig veganistisch en na wat overpeinzingen besloot ik me daarop te gaan richten met een nieuw vegan bedrijf gericht op particulieren: BiteMyPlants."

“Ik leer constant nieuwe dingen en ben veel bewuster aan het koken.” Claudio Schalkwijk, eigenaar vegan shop

"Ik wilde écht een nieuwe onderneming beginnen in plaats van het onder de naam van m'n andere bedrijf te doen. Ik kan het werk voor beide voor nu nog goed combineren: de bedrijfscatering begint langzaam weer en ik kan ondertussen innoveren. Ik leer constant nieuwe dingen en ben veel bewuster aan het koken, dat vind ik leuk."

"Vorige week heb ik op een barbecue een volledig vegan alternatief geboden. De klanten hadden niet eens door dat het geen vlees was dat ze aten. Dat is mijn doel. Voor degenen die wel graag vlees eten, kook ik minder en duurzamer. Op die manier hoop ik de wereld wat bewuster te maken na de coronacrisis."

Lisa de Vries (26) woont in Kootwijkerbroek, en herstoffeert vintage meubels met haar zaak Restricted Designs

"In december zegde ik m'n baan op bij een veilinghuis, want ik had er geen plezier meer in. Ik dacht dat ik makkelijk weer aan een nieuwe baan zou komen, maar toen brak het coronavirus uit."

"Om mijn vaste lasten te kunnen dekken, wilde ik wat geld verdienen met mijn hobby: meubels herstofferen. Tijdens mijn werk bij het veilinghuis had ik gezien dat dat aardig wat op kon brengen. Ik tikte design meubilair op de kop via Marktplaats, herstoffeerde dat in mijn kleine woonkamer en verkocht het weer door. Ook ging ik herstofferen op aanvraag."

“Ik ben zelfs verhuisd naar een ander appartement, omdat daar een bedrijfspand bij gehuurd kon worden.” Lisa de Vries, herstoffeert vintage meubels

"Ik vond werk via een platform en via via. Op een gegeven moment merkte ik dat het zo goed ging, dat ik besloot er m'n baan van te maken. Ik had er wel eerder over nagedacht om voor mezelf te beginnen, maar dan als communicatieadviseur. Zonder het virus was ik deze zaak nooit begonnen."

"Veel van het gereedschap had ik al. Van mijn tante, die modeontwerper is geweest, kreeg ik een industriële lock- en naaimachine. Ik krijg momenteel zo'n honderd aanvragen per dag, iedereen in m'n familie helpt mee. M'n moeder en tante naaien, m'n broertje haalt de meubels uit elkaar. Ik ben zelfs verhuisd naar een ander appartement, omdat daar een bedrijfspand bij gehuurd kon worden. Dat heb ik nu gehuurd voor drie jaar, dus ik ga straks zeker door met de zaak."

"Het transport was soms wel een probleem: je komt bij mensen thuis om spullen op te halen, maar alles moest op afstand. Ook kon ik zware dingen niet alleen in de aanhanger tillen, dus dan kwam een familielid helpen. Dat gaat hopelijk makkelijker worden als de lockdown helemaal voorbij is."