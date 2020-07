Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Bas van Abel (42), die met Fairphone de eerste eerlijke smartphone op de markt wilde brengen.

Ondernemer: Bas van Abel

Bas van Abel Bedrijf: Fairphone sinds 2013, vorig jaar begonnen met De Clique

Fairphone sinds 2013, vorig jaar begonnen met De Clique Boekentip: The Hard Thing About Hard Things van Ben Horowitz

In je telefoon komt de hele wereld bij elkaar, door alle grondstoffen en mini-onderdeeltjes die overal vandaan worden gehaald. Daar zitten conflictgebieden bij, net als fabrieken waar onderbetaalde arbeid de regel is, en afvalstoffen in de natuur worden gedumpt. Het was Bas van Abel een doorn in het oog, en dus begon hij na te denken over alternatieven. Het idee voor Fairphone was geboren.

Na een crowdfundingactie in 2013 leverde het bedrijf een jaar later de eerste 25.000 telefoons af. In 2016 volgde de Fairphone 2, en inmiddels is er een derde variant op de markt. Nog steeds is de smartphone niet 100 procent 'fair', wat volgens Van Abel alleen maar benadrukt hoe complex de keten is.

Als enige in een hele branche inzetten op eerlijke productie: dat is nogal wat. De boektitel die je hebt gekozen klinkt toepasselijk.

"Absoluut. Het was niet mijn ambitie om een telefoonbedrijf te beginnen, maar om een systeemverandering teweeg te brengen. We kozen ervoor om niet van buitenaf te roepen hoe het moet, maar zelf met dit bedrijf te kijken waar je tegenaan loopt als je het probeert."

"Wat ik geleerd heb is dat je moet accepteren dat je hierbij heel veel dilemma's tegenkomt. Mijn eerste grote beslissing was het omkopen van de minister van Communicatie in Congo (hier wordt het mineraal coltan gewonnen, red.) voor 250 dollar. Toen dacht ik wel: het wordt een moeilijke opgave om het eerlijk te doen."

"Toch vond ik die hele David en Goliath-opzet, waarbij je het opneemt tegen de grote telefoonindustrie, super tof. Dat was niet de moeilijkheid waar ik het meest mee heb geworsteld."

Wat dan wel?

"Waar ik vooral tegenaan liep is dat je bij snelle groei geleefd wordt door je bedrijf. Binnen anderhalf jaar hadden we veertig man in dienst, hadden we tienduizenden telefoons verkocht en 16 miljoen euro omzet binnengehaald. Terwijl ik nog nooit een bedrijf had geleid."

"Je bent een vliegtuig aan het bouwen terwijl je al bent opgestegen, en je hebt überhaupt nooit geleerd om te vliegen: dat is wat wij deden met Fairphone. Het is super leuk om elke dag allemaal nieuwe dingen te doen, maar op een gegeven moment slaat wel de onzekerheid toe."

"Het bestaan als CEO is ook ontzettend eenzaam. Ik zei vaak eerlijk dat ik het ook niet wist omdat ik het allemaal voor het eerst deed. Rond 2015 of 2016 begon het leiden van Fairphone zwaar op me te drukken. Toen heeft een van de mensen die vanaf het begin bij het bedrijf zat me dit boek cadeau gedaan."

“Een van de grootste gevaren is om jezelf te vereenzelvigen met het bedrijf en de pieken en dalen ervan.” Bas van Abel

Dus het boek kwam op een dieptepunt op je pad?

"Ja. Je hebt maar zoveel uur in een dag en doet wat je kunt, maar je laat ook dingen liggen en de mensen om je heen herinneren je daaraan. Dat vond ik ontzettend zwaar, want ik vond dat iedereen recht had op bepaalde aandacht."

"Dit was een therapeutisch boek voor mij door de herkenbaarheid van de struggle van deze man en de eenzaamheid die hij als CEO voelde. Hij moest keuzes maken die hij niet met anderen kon delen en heeft het over de onderbelichte, zware kant van het oprichten van een bedrijf. Zo loopt een op de drie huwelijken van start-up-CEO's stuk. Bij mij kwam het gelukkig goed, maar ik heb drie kinderen, en alles kwam die eerste periode volledig op mijn vrouw neer."

"Een van de grootste gevaren is om jezelf te vereenzelvigen met het bedrijf en de pieken en dalen ervan. Dat is niet vol te houden. Nu moet ik zeggen: ik heb het ook niet volgehouden. Op een gegeven moment heeft mijn vriendin me af moeten leveren bij de crisisdienst van de ggz, omdat ik fysiek ben omgevallen."

“Als je leest dat zelfs een van de meest succesvolle startup-CEO's en investeerders hiermee heeft geworsteld, stelt dat gerust.” Bas van Abel

Dat was dus nog nadat je het boek las?

"Ja, maar toch heeft het boek me ook daarbij geholpen. Want burn-out is een van de grootste risico's bij start-ups, en dit soort boeken helpt je dat in te zien. Bij sociale ondernemingen is het nog zwaarder, omdat daar mensen zitten van wie de waarden en missie van het bedrijf zó gelijk zijn aan waar ze voor leven, dat het een groter risico is om erdoor geabsorbeerd te worden."

"Als je leest dat zelfs een van de meest succesvolle start-up-CEO's en investeerders, Ben Horowitz, hiermee heeft geworsteld stelt dat gerust. Het is echt keihard werken. Een citaat van Horowitz dat ik echt fantastisch vind is: 'As a start-up-CEO I slept like a baby. I woke up every two hours and cried'."

"Toch, ondanks die donkere kanten, zou ik het allemaal precies zo overdoen. Ik had het niet willen missen."