Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toeristenbranche heeft een flinke tik gekregen. Michael Luksetich (50), eigenaar van Mike's Bike Tours Amsterdam, kan erover meepraten.

De Amerikaanse Luksetich verhuisde in 1997 naar Europa, met slechts een rugzak, een gitaar, een tent en een fiets. Een paar jaar later startte hij zijn eigen fietsenzaak in Amsterdam, waar hij fietsen verhuurde en tours aanbood aan toeristen.

"Mijn bedrijf leverde geen miljoenen op, maar genoeg om een huis te kunnen kopen in Amsterdam en om op vakantie te gaan wanneer ik wilde. Het was een fijn leven. Ik heb nooit eerder grote problemen gehad met de zaak. Nu is het allemaal voorbij. Corona heeft mijn fietsverhuurbedrijf gevloerd", vertelt Luksetich.

“Toerisme was dood. Er was weinig dat ik kon doen om faillissement te voorkomen.” Michael Luksetich

Bergafwaarts sinds maart

De ondernemer voelde de bui in februari al hangen. "Mijn broers en zussen wonen in Azië, dus ik volgde wat daar speelde. Ik vermoedde in die periode al dat horeca en toerisme de grootste klappen zouden gaan krijgen", vertelt hij.

In maart ging het snel bergafwaarts. "Toerisme was dood. Er was simpelweg weinig dat ik kon doen om faillissement te voorkomen. Nederlanders bezitten meestal een eigen fiets, dus die komen geen fietsen bij mij huren", aldus Luksetich.

In mei werd Mike's Bike Tours officieel failliet verklaard. "Ergens was dit een opluchting, omdat ik mezelf anders mogelijk nog meer in de schulden had gewerkt", legt hij uit.

"Omdat het een eenmanszaak is, ben ik helaas gedwongen om mijn huis te verkopen. Het hoort erbij, maar het is wel een bittere pil." Toch is er niets dat Luksetich anders had willen doen. "Ik schaam me niet voor wat er is gebeurd. Het is wat het is."

Personeel op straat

Bij de fietsenzaak werkten in totaal zo'n twintig personen, die Luksetich moest ontslaan na het faillissement. Ondanks de noodgedwongen ontslagen, bleef zijn personeel loyaal. "Toen onze fietsen laatst verplaatst moesten worden naar een nieuwe locatie, was het personeel daar om te helpen. Terwijl ik hen net op straat had gezet", beschrijft hij. "Ze hadden absoluut niet hoeven helpen en dat ontroerde me. Ik hoop dat ze snel aan een nieuwe baan zullen komen."

“Ik ga proberen om in Amsterdam te blijven wonen en werken.” Michael Luksetich

Opnieuw beginnen

"De afgelopen maanden waren emotioneel. De afgelopen weken voel ik me iets beter", beschrijft hij. Terug naar de Verenigde Staten wil Luksetich liever niet. "Ik ga proberen om in Amsterdam te blijven wonen en werken. Een zakenman heeft mijn fietsenvoorraad opgekocht, en die probeer ik nu te verkopen in een pop-up shop. Ik werk weer voor een baas."

Hij heeft goede hoop voor de toekomst. "Ik ben aan het kijken of ik iets kan gaan doen met e-bikes, die zijn momenteel zeer gewild."

Het steekt de Amerikaanse ondernemer wel dat het onder de Nederlandse wet niet mogelijk is om gedurende vijf jaar, na een faillissement, een nieuw bedrijf te starten. "De wet kan ik begrijpen in pre-coronatijden. Maar nu is de wet achterhaald. Het zou mooi zijn als de overheid zou overwegen om eenmanszaken hetzelfde te behandelen als bijvoorbeeld een bv, zodat je na faillissement niet je huis hoeft te verkopen."