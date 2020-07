Bij New York Pizza is het sinds een paar maanden niet meer mogelijk om met contant geld te betalen. Het is een gezondheidsmaatregel uit de coronacrisis waarvan oprichter Philippe Vorst hoopt en verwacht dat die niet meer wordt teruggedraaid.

Het afschaffen van contant geld was geen gemakkelijke stap, vertelt Vorst. Het betekende dat er een systeem nodig was voor digitale fooien. Ook was er de vrees dat het zou leiden tot het verlies van klanten. "Van de ene op de andere dag zet je cash uit omdat je geen geld meer wil wisselen aan de deur. Het is een groot risico dat je klanten verliest, maar dat neem je om klanten en medewerkers veilig te houden."

"Dit is een van de dingen waar we weleens over hadden gesproken maar die we nu in rap tempo hebben gebouwd. Twee weken na het uitbreken van de coronacrisis hadden we het ingevoerd."

“Normaal hadden we vlak voor de zomer altijd overvallen op onze vestigingen.” Philippe Vorst

Geen overvallen meer

De stap pakte goed uit en Vorst hoopt nu dat deze verandering blijvend zal zijn. "Normaal hadden we vlak voor de zomer altijd overvallen op onze vestigingen. Dat werd al jaren minder doordat we steeds meer digitaal geld hadden, maar ik nu over geen enkele overval meer gehoord. Ik ben er dus een heel groot voorstander van om dat nooit meer terug te zetten. Dat is dan iets dat voortkomt uit corona."

De pizzabezorging is goed voor meer dan 90 procent van de omzet. Dit bleek een voordeel toen de horeca vanwege de corona-uitbraak de deuren moest sluiten. Het jaar 2020 was al goed begonnen en in de crisis kreeg de omzet een extra impuls omdat veel mensen eten lieten bezorgen.

In andere delen van de onderneming voelt het bedrijf de crisis wel, zegt Vorst. New York Pizza heeft ook zogenaamde slice stores in Amsterdam, Scheveningen en Renesse. Dit zijn winkels waar pizzastukken te koop zijn. "Die zijn gesloten geweest en voor onze franchisenemers is de impact gigantisch. Verder waren we in onze deegfabriek 70 procent van onze handel kwijt omdat dit een exportbedrijf is. Dat krabbelt nu pas weer op."

Door met de internationale uitbreiding

In de coronacrisis is New York Pizza doorgegaan met het openen van nieuwe vestigingen. De komende tijd wil Vorst hier volop mee doorgaan. "We zijn nu in voorbereiding om nog een hele reeks vestigingen te openen. In Nederland, maar ook in Duitsland. Onze eerste vestiging in Duitsland is een van onze beste, dat nodigt dus zeer uit om door te groeien. Daarnaast openen we onze eerste vestiging in België."

Vorst heeft nog volop ambitie om verder te kunnen. "Ik denk dat wij het grootste Nederlandse horecabedrijf zijn. Alle grote jongens zijn Angelsaksische bedrijven. Wij moeten in het DNA van ons bedrijf dus innovatie en ambitie hebben."