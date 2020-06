De Jaarbeurs is hard geraakt door de coronacrisis. Hoewel evenementen en congressen nu weer op gang komen, blijft de anderhalvemeterregel een belemmering voor het beurs-, congres- en theaterbedrijf uit Utrecht. Topman Albert Arp is desondanks optimistisch. De behoefte om elkaar in het echt te ontmoeten zal blijven en hij ziet kansen dankzij een sterke groei van de zorg.

De jongste versoepelingen van de lockdownregels per 1 juli zijn voor de Jaarbeurs niet veel meer dan 'een klein lichtpuntje', zegt Arp. "Wij hebben 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Die blijven over het algemeen niet op 1,5 meter afstand. Dat belemmert ons nog heel sterk in de terugkeer naar onze echte bedrijfsactiviteiten."

Nog steeds heel magertjes

Om een idee te geven hoe beperkend de anderhalvemeterregel is, schetst hij wat het betekent voor het Beatrixtheater, onderdeel van het concern. "We hebben daar vijftienhonderd stoelen. Tot 1 juli kunnen daar dertig mensen in. Zoals het eerst was zouden dat er vanaf 1 juli honderd zijn. Met de nieuwe versoepeling en de 1,5 meter afstand houden kunnen we straks maximaal 250 stoelen vullen. Het is het dus nog steeds heel erg magertjes."

Hij verwacht dat het tot zeker 2023 gaat duren voor de omzet van de Jaarbeurs terug is op het niveau van 2019. Dat komt doordat consumenten en bedrijven door een slechte economie voorzichtig zijn met hun uitgaven. "We hebben verschillende crises meegemaakt: de oliecrisis, de Irakoorlog, de internetzeepbel, de financiële crisis. In deze industrie duurt het dan twee tot drie jaar voor je weer terug bent op het oude niveau."

Kansen zorg en duurzaamheid

Arp ziet tegelijk grote kansen voor de Jaarbeurs om beurzen en evenementen te organiseren op het gebied van de zorg. "We hebben in Nederland een heel mooi stelsel, maar ik denk dat we ook hebben gezien dat we heel kwetsbaar waren de afgelopen maanden. Ik denk dat onze samenleving er daardoor meer geld voor over zal hebben en dat er in de komende vijf tot tien jaar 200.000 banen bij gaan komen. Er werken straks 1,4 miljoen mensen in de zorg. Die gaan ook meer vergaderen, samenkomen en kennis uitwisselen. Wij zetten daar zwaar op in."

“Mensen zullen altijd fysiek bij elkaar willen komen.” Albert Arp, topman Jaarbeurs

De coronaperiode heeft het bedrijf aangegrepen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Het heeft flinke stappen gezet met het tegengaan van voedselverspilling, op het gebied van mobiliteit en het terugdringen van plastic verpakking, vertelt Arp. "Wij organiseren daarnaast veel congressen over duurzaamheid. Als we een bouwbeurs houden, hebben we bijvoorbeeld ook een hal met duurzaamheidsconcepten. Het is een markt waar ik ook veel van verwacht."

Behoefte elkaar te ontmoeten

Uiteindelijk heeft hij de overtuiging dat mensen altijd fysiek bij elkaar zullen willen komen, zegt Arp. "Dat was in de tijd van Socrates al zo. Wij zijn ontstaan in de Eerste Wereldoorlog en hebben al die crises meegemaakt. Toch zie je altijd weer die behoefte om elkaar te ontmoeten. Wij maken ons dan ook geen zorgen dat evenementbeurzen op de lange termijn zullen verdwijnen."