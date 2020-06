Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Met name de evenementenbranche heeft het zwaar te verduren. David Arthur Moor (39) is CEO van Event Imagineering Group (EIG), een internationaal technologiebedrijf voor de entertainmentindustrie.

"We verzorgen bijvoorbeeld slimme showsynchronisatiesystemen op evenementen. Een van de belangrijkste inkomstenbronnen van EIG is de software die we leasen aan artiesten. Denk aan bijvoorbeeld dj's als Tiësto, Martin Garrix en Calvin Harris", legt hij uit. "Als zij geen live shows kunnen geven, hebben wij niets te verkopen. Er is dan geen reden om onze software te leasen."

Duizenden klanten kwijt

De inkomstenstroom droogde al snel op voor Moor met het cancelen van alle grote evenementen. "Het gaat om duizenden klanten wereldwijd die de lease tijdelijk hebben stopgezet." De CEO ging direct om de tafel met zijn collega's. "Het bleek dat we niet in aanmerking kwamen voor steunmaatregelen. Je valt tussen wal en het schip", legt hij uit.

“We hebben besloten geen toeslag aan te vragen bij de overheid. We vonden dat het beter bij anderen terecht kon komen.” David Arthur Moor, CEO Event Imagineering Group

"Gelukkig hebben we een buffer opgebouwd - geen eindeloze uiteraard. Daarom besloten we verder geen toeslagen aan te vragen bij de overheid. We vonden dat het beter bij anderen terecht kon komen."

CEO David Arthur Moor van Event Imagineering Group. (Foto: privéfoto)

Innovatie

De komende maanden kan Moor het met zijn bedrijf nog even uitzingen. "We gaan ervan uit dat er de komende zes maanden financieel vrijwel niks binnenkomt bij EIG in dit halfrond van de wereld", aldus de ondernemer. EIG opereert ook in China, waar het evenementenleven weer op gang is gekomen. Zo wordt Moors bedrijf weer enigszins gespekt.

In de tussentijd focust hij zich vanuit Nederland op innovatie. "We hebben een studio opgezet in Rotterdam, samen met de eigenaar van Poppodium Annabel, waar lokale artiesten gratis kunnen filmen in 3D. Vervolgens kunnen deze artiesten dat livestreamen", legt hij uit. "Hier vragen we verder niets voor."

“We vinden het leuk om innovatief bezig te zijn en onszelf en anderen op de kaart te zetten.” David Arthur Moor, CEO Event Imagineering Group

De softwareprofessional probeert de gedwongen 'pauze' dus nuttig te besteden. "We vinden het leuk om innovatief bezig te zijn en onszelf en anderen zo op de kaart te zetten. We zijn een van de velen die geraakt zijn door de crisis. Daarom wil ik anderen helpen. Dat kan zijn van klanten doorsturen naar concullega's tot aan elkaar helpen aan materialen of middelen."

Tekortkoming sector

Moor benadrukt dat er momenteel sprake is van een blinde vlek wat betreft personeel uit de evenementenbranche. "De mensen die de sector mogelijk maken vallen buiten de boot. De artiesten zelf, maar ook de mensen die normaal gesproken bijvoorbeeld de hekken neerzetten op festivals. Dat soort freelancers zitten in zware nood", weet hij. "Ik zie dat mensen besluiten uit de sector te stappen. Iemand die 25 jaar lang professioneel festivals produceert wordt opeens heftruckchauffeur of gaat in de haven werken."

Hoopvol

De ondernemer blijft optimistisch wat zijn bedrijf betreft. "Hopeloze momenten zijn er echt wel geweest", aldus Moor. "Maar ik geloof nog steeds in EIG. Met doorzettingsvermogen en creativiteit moet het lukken deze crisis te boven te komen."