Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Oprichter van iLost Hanneke Stegweg houdt haar doelen scherp voor ogen door alles van zich af te dansen.

Ondernemer: Hanneke Stegweg

Opgerichte bedrijf: iLost

Lesson learned: uitzoomen en reflecteren op waar je mee bezig bent

Hanneke Stegweg begon in 2013 het online platform iLost om gevonden voorwerpen terug te brengen bij de eigenaar. Zeven jaar verder zijn er dankzij haar bedrijf 150.00 voorwerpen teruggevonden en heeft ze als ondernemer zeeën aan ervaringen opgedaan.

Haar les uit de afgelopen jaren: Verlies je niet in de kleine dingen. "Je kunt jezelf oneindig bezig houden met allemaal dingen en dat ook heel goed aan jezelf verkopen natuurlijk. Maar kan je misschien niet beter die ene belangrijke klant in de Verenigde Staten een mail sturen, ondanks dat dat heel spannend is?"

Heb je een concreet voorbeeld waarbij je je doel scherp voor ogen hebt gehouden?

"Ik heb een keer meegedaan aan een investeringsronde en ik zat al aan de tafel om te gaan tekenen en 1 miljoen euro op te gaan halen voor iLost. Maar iets in mij zei: je moet dit niet doen en toen heb ik het afgeblazen. Ik hield toen heel goed mijn doel voor ogen. Met die beslissing bleef ik trouw aan mezelf en hoe ik dit bedrijf wil bouwen."

"In principe is zo'n investering natuurlijk fantastisch. Maar het moet ook kloppen in verhouding met de hoeveelheid aandelen die je weggeeft. We maakten sowieso al een grote stijging door. En ik twijfelde ook of deze investeerder niet te vroeg kwam. Want je hebt ook iemand aan boord die overal iets van gaat vinden natuurlijk. Het gaat niet alleen om geld. Met zo'n investeerder ga je echt een relatie aan."

“Ik stuurde een mailtje naar de technisch directeur van Amazon. Ik vond het doodeng, maar ik dacht: Ik ga het gewoon vragen.” Hanneke Stegweg

"Een ander voorbeeld waarbij ik mijn doel goed voor ogen had was toen ik een mailtje naar de technisch directeur van Amazon stuurde. Ik vond het doodeng, maar dacht ik ga gewoon vragen of hij wil meehelpen nadenken met het technische gedeelte."

"Twee weken later kreeg ik een mailtje: zullen we een biertje drinken en het er eens over hebben? Deze maand ben ik in Nederland. Tijdens dat gesprek met hem heeft hij me geleerd om ook echt focus aan te brengen. Hij vertelde dat we ons niet op alle landen tegelijk moeten storten bijvoorbeeld. Juist af en toe nee zeggen kan ontzettend helpen. Toen heb ik besloten ons eerst alleen op Nederland te richten en daarmee is de groei ingezet."

Hanneke Stegweg met een verloren en gevonden skateboard. (Foto: privéfoto)

Zijn er concrete handelingen die je doet om een gefocuste mindset te houden?

"Voor mij helpt dansen heel goed. Corona of niet, ik moet dansen. Ik dans in de huiskamer, op een feestje of in de tuin. Dan voel ik mijn lijf en zakken alle gedachtes weg. Dan weet ik ook ineens weer welke koers ik moet gaan varen. Dat doe ik vaak als ik een belangrijke stap moet nemen."

“Eén dag per week houd ik de laptop zoveel mogelijk uit en ga ik naar het strand of op een terras koffie drinken.” Hanneke Stegweg

"Ook heb ik elke maandag Creation Monday. Dat is een dag dat ik nooit op kantoor ben. Het liefst doe ik dan zoveel mogelijk de laptop uit en dan ga ik naar het strand of op een terras koffie drinken. Op zulke momenten denk ik goed na over mijn doelen en hoe ik mijn visie kan realiseren."

Wat zijn naast de moeilijkheden de hoogtepunten uit je ondernemerschapscarrière?

"Hoogtepunten moet je natuurlijk altijd blijven onthouden. Ik vergeet nooit meer dat we onze eerste match hadden gemaakt met iLost. Een mevrouw had haar portemonnee weer teruggevonden. Iemand vond via iLost ook een keer het horloge terug van zijn overleden broer. De trots die ik dan voel voor mijn team maakt het allemaal wel echt bijzonder."

Is ondanks de tegenslagen ondernemer zijn het nog steeds waard voor jou?

"Het leuke aan ondernemer zijn is dat het lijkt alsof je steeds een nieuwe baan hebt. Eerst doe je alles in je eentje en ben je zelf de boekhouder, verkoper en ben je bezig met hoe de website moet werken. In de volgende fase ga je weer veel meer managen. Het draait echt om het avontuur. Zodra ik niet meer kan leren, ga ik een nieuwe hobby zoeken."