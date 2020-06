Een van de eerste dingen die restaurants deden toen de coronacrisis uitbrak, was de overstap maken naar bezorging. Daarbij zijn sommige restaurants ook vers bereide cocktails aan huis gaan verkopen. Dit past in een trend waarin de consument minder alcohol drinkt, maar wel gaat voor betere kwaliteit, zegt bestuursvoorzitter Huub van Doorne van distilleerderij Lucas Bols.

Lucas Bols is voor iets meer dan de helft van de totale omzet afhankelijk van de horeca. Het bedrijf kreeg dus een flinke klap toen de horeca bijna overal dicht moest. "In Azië zitten we met onze cocktails voornamelijk in de horeca. In Europa is het iets meer in balans, maar in Amerika is het ook 75 tot 80 procent. Voor ons is het dus alle hens aan dek", vertelt Van Doorne.

Toch brengt de coronacrisis ook nieuwe innovatie, gaat de topman verder. "Wat we met name in Amerika zien, is dat restaurants en bars die moesten sluiten bezorgcocktails zijn gaan maken. Ze zijn mensen thuis cocktails gaan leveren. Dat is wel weer iets nieuws dat nu wordt aangeboord. Nu ze weer opengaan, horen we ook dat ze zeggen dat ze daarmee doorgaan."

Deze ontwikkeling past in een bredere trend. "Mensen willen op het gebied van sterke drank verantwoord met alcohol omgaan, maar als ze dan wat drinken, dan mag het ook wat beter zijn. Van een betere kwaliteit en een hogere prijs. Die trend was al langer aan de gang."

Lucas Bols bouwt relatie met barpersoneel

Dat betekent dat consumenten vaker zullen kiezen voor een cocktail dan voor een biertje of wijntje. De distilleerderij speelt hierop in door relaties te bouwen met barmannen en -vrouwen. Het heeft onder meer de Bols Bartending Acadamy. Hier zijn in de afgelopen jaren meer dan drieduizend barmensen getraind in het bereiden van cocktails.

Bezorging van alcohol is wel veel ingewikkelder dan van maaltijden, merkt Van Doorne op. "Dat is natuurlijk allemaal gebonden aan wet- en regelgeving. Als je vanuit een restaurant bezorgt moet je heel goed uitkijken aan wie je het aan de deur afgeeft." Je mag bijvoorbeeld geen alcohol aan een minderjarige afgeven. Daarnaast geldt voor de Verenigde Staten dat de regels per staat verschillend zijn.

Voor echt herstel moet de horeca weer op volle kracht gaan draaien. De eerste cijfers uit China zijn gemengd. Het land waar de pandemie begon, ging als eerste weer 'open'. Er is sprake van herstel, maar de omzet is nog lang niet op het oude niveau. "Waar onze omzet in maart en april bij wijze van spreken 0 was, zien we het weer terugkomen in China. Het horecabezoek ligt daar misschien op 30 tot 40 procent van wat het was."

Van Doorne verwacht dat het nog wel even zal duren voor alles voor Lucas Bols weer normaal is. Dat komt vooral doordat consumenten nog niet het vertrouwen hebben om weer met grotere groepen samen te zijn. "Elke bar die nu opengaat, is voor ons een lichtpuntje, maar we zullen hier de komende maanden echt mee te maken blijven houden."