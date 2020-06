Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen en mindset die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip interviewt NU.nl succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Renee Lamboo (35) runt het budgetteringsblog PorteRenee.nl. Het boek Miljonair met een gewone baan van Oeds-Jan Postma motiveerde haar om nu écht met haar geldblog aan de slag te gaan.

Ondernemer: Renee Lamboo

Bedrijf: PorteRenee.nl

Begonnen met ondernemen: in 2017

Boekentip: Miljonair met een gewone baan van Oeds-Jan Postma

Van besparen op je vaste lasten en tips om beter en meer te sparen tot waarom je extra af zou willen lossen op je hypotheek. Op PorteRenee.nl blogt Renee Lamboo over alles wat met geldzaken te maken heeft.

Ironisch genoeg werd het zaadje van haar bedrijf geplant toen ze zelf met een enorme restschuld kwam te zitten na het verkoop van haar huis tijdens de financiële crisis. Door zuinig te leven en op allerlei dingen te besparen, werkte ze die schuld van 40.000 euro binnen drie jaar weg.

Inmiddels had ze de kunst van het sparen goed te pakken. Niet alleen spaarde ze lekker door, ze besloot haar tips ook te delen op haar website. Dat bleek een schot in de roos. Lamboo en haar man kunnen nu ruimschoots van het bedrijf leven.

Waarom heb je dit boek uitgekozen?

"Ik was al een tijd geïnteresseerd in geldzaken. Ik kreeg dit boek van iemand getipt en had het snel uit. Dat zegt wat, want bij de meeste non-fictieboeken haal ik eerlijk gezegd de laatste pagina niet. Zelf was Oeds-Jan Postma op zijn 44e miljonair. Niet omdat hij bakken met geld verdient, maar omdat hij bescheiden leefde en structureel investeerde. Postma's boek is heel praktisch. Je kunt meteen met zijn tips aan de slag. Of je nu veel of weinig verdient."

Wat is zijn belangrijkste advies?

"Hij heeft geen toverformule om snel vermogen op te bouwen. Volgens hem is het een kwestie van onder je stand leven en iedere maand geld inleggen in beleggingen. Dit doet hij via EFT's, dat staat voor exchange-traded fund. Je belegt daarmee niet in één los aandeel, maar in verschillende stukjes aandelen. Op die manier loop je minder risico."

"Rijk worden door te besparen en te beleggen klinkt simpel, maar dat is het niet. Veel mensen hebben helemaal geen grip op hun geld. Iets waar ik met mijn site ook verandering in probeer te brengen."

Wat betekende dit boek voor jou?

"Het bevestigde voor mij weer dat je meer uit je geld kunt halen, als je daar bewust mee bezig bent. Dat had ik in de jaren ervoor natuurlijk al gemerkt. Maar Postma was daarin nog wat verder dan ik."

"Vlak na het lezen van het boek startte ik mijn blog. Ik wilde dat iedereen deze financiële kansen zou kennen en zou kunnen toepassen. Ik heb voor 7 euro een domeinnaam gekocht en begon met schrijven. Binnen een half jaar kon ik van mijn blog leven. Nu zelfs met ons hele gezin."

"Veel mensen vinden financiën ingewikkeld en hebben het er liever niet over, terwijl het zo belangrijk is. Je hoeft geen miljonair te worden, maar geld geeft je wel vrijheid om te doen wat je graag wil in het leven. Bijvoorbeeld om even te stoppen met werken of een nieuwe studie te gaan doen."