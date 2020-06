Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken en het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In de rubriek Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: internetondernemer Merien ten Houten let voortaan beter op aan wie hij zijn administratie uitbesteedt.

Ondernemer: Merien ten Houten

Opgerichte bedrijven: NU.nl, Ilse Media, Innovation Origins en Amber

Lesson learned: Wees niet chaotisch, houd je zaken goed bij

Merien ten Houten zit al meer dan vijfentwintig jaar in het ondernemerschap. Hij is een echte seriële entrepreneur. Na het oprichten van de zoekmachine Ilse kwam hij op het idee voor NU.nl. Vele andere bedrijven volgden, zoals het nieuwsplatform Innovation Origins en het deelautobedrijf Amber.

Naast de leuke kanten van ondernemen, kent Ten Houten ook de minder leuke kanten. Vooral in het begin van zijn carrière ging hij een paar keer flink onderuit. In dit interview komt daaruit een belangrijke 'lesson learned' naar voren: "Heb je zaken vanaf het begin goed op orde. Anders struikel je uiteindelijk."

Waar ben jij voornamelijk tegenaan gelopen tijdens het ondernemen?

"Helemaal aan het begin toen ik Ilse oprichtte kwamen ik en mijn collega's vers van de hogeschool of universiteit. Ik had nog heel weinig ervaring en was heel naïef. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Dan durf je tenminste nog heel veel. Maar ik maakte ook veel fouten."

“We lieten onze administratie door een bureautje doen, maar wij hadden even niet goed opgelet en toen deden zij het fout.” Merijn ten Houten, ondernemer

"Een van de dingen waar ik absoluut geen zin in had was administratie. En als je een bedrijf opzet dan moeten dingen gewoon netjes bijgehouden worden. Eerst deden we dat zelf fout. Toen lieten we onze administratie door een bureautje doen. Wij hadden toen even niet goed opgelet en toen deden zij het ook fout. Dus toen zijn we een paar keer goed de mist in gegaan."

Er zitten gewoon heel veel aspecten aan ondernemen. Sommige zijn leuk, en sommige zijn iets minder leuk. Als je administratief niet alles op orde hebt dan struikel je uiteindelijk. Dus daar heb ik veel mee geworsteld."

Op wat voor manier ben je de mist in gegaan?

"Ik heb zeker wel boetes gehad voor het te laat betalen van rekeningen. Soms kregen we van de accountant wel eens een gefronste wenkbrauw te zien."

Kun je dan zeggen dat het een valkuil is om chaotisch te zijn als ondernemer?

"Als het om geld gaat wel. Daar moet je gewoon echt heel erg op letten. Ik vind dat dat in het onderwijs ook nog te weinig wordt meegegeven. Dingen als btw betalen ontdek je pas als je ondernemer of zzp'er wordt. Op de universiteit of hogeschool leer je daar niks over."

Je bent dus onderuitgegaan. Hoe heb je dat opgelost?

"Ik en mijn collega's hadden geluk. Want in hetzelfde gebouw als waar wij zaten, zat Arthur Andersen. Dat is een van de grootste accountantskantoren ter wereld. We vroegen hen om ons te helpen. Uiteindelijk zijn we daar klant geworden."

Merk je dat je nog steeds veel hebt aan jouw eigen les?

"Ja, ik weet nu heel goed dat ik administratie nog steeds niet leuk vind. Dus voor mij is het heel verstandig om mensen te vinden die daar wel goed in zijn. Sowieso is mijn oplossing voor alles om samen te werken met mensen die beter zijn dan ik. Alleen zo kom je vooruit."

Na al die jaren ben je nog steeds ondernemer. Schrikken de minder leuke kanten je dan niet af?

"Absoluut niet. Ik zou niet voor een baas kunnen werken. Als ik iemand in een Amber-auto rond zie rijden en er zit iemand achter het stuur die ik helemaal niet ken, dan vind ik dat nog steeds hartstikke leuk."