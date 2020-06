Boodschappen zijn met ruim 40 miljard euro per jaar een flinke uitgavenpost voor Nederlandse huishoudens. Toch heeft de traditionele supermarkt nog weinig last gehad van nieuwe online concurrenten. Daar komt de laatste jaren verandering in met onder meer de opmars van Picnic. Tom Peeters wil met online supermarkt Crisp ook een stuk van de taart pakken.

Crisp is eind 2018 gestart. Het richt zich op kwaliteitsproducten die zo veel mogelijk uit de directe omgeving komen, vertelt Peeters. "De afgelopen tien jaar is er een beweging gekomen om te weten waar eten vandaan komt. Daar hoort bij dat mensen eten willen dat van dichtbij komt, gezond en smaakvol is en dat ze kunnen vertrouwen", zegt Peeters.

"Daarnaast zie je een verandering in hoe mensen shoppen. Er is de verschuiving van offline naar online. We hebben op de kruising van deze twee trends een bedrijf gebouwd."

Verdrievoudiging in coronatijd

In 2019 werd Crisp tien keer zo groot. Vervolgens maakte het vanaf maart een enorme groeispurt dankzij de coronacrisis. "We zijn in vijf weken verdrievoudigd. Daarbij was de vraag nog vele malen groter dan wat wij als organisatie aankonden. We hadden de mazzel dat we net daarvoor waren verhuisd naar een nieuw distributiecentrum. Na een maand waren we al zo groot als we hadden gepland voor eind dit jaar. Daarom gaan we deze zomer opnieuw verhuizen."

Crisp moest nee verkopen aan sommige nieuwe klanten. Dat kon niet anders, legt Peeters uit. "Groei klinkt leuk, maar het gaat erom dat klanten terugkeren. Daarvoor is het bieden van goede service niet goed genoeg, je moet uitstekende service bieden. Wij kunnen dus alleen groeien zolang we in staat zijn onze klanten tevreden te houden."

Komkommer, boter en kaas

Crisp bedient vooral gezinnen. Die zijn goed voor drie kwart van het klantenbestand. Ze bestellen wekelijkse boodschappen die ze anders in de supermarkt zouden hebben gedaan. Wat kopen deze mensen zoal? "Het meest verkocht worden normale dingen zoals boter, kaas en komkommer. De gemiddelde bestelling bestaat uit 45 producten en is een kleine 100 euro. Dat is een heel gezond bedrag om een bedrijf rond te organiseren, daar kan je winst op maken."

Winst maken is voor Peeters vanaf dag één onderdeel van het plan, vertelt hij. "Dit is niet een model waarbij je dertig jaar moet investeren en dat dan hoopt te bereiken, zoals bij Amazon. Hier zit een gezonde winstmarge en een gezond bedrijfsmodel onder."

Niet een klein bedrijf maar een groot bedrijf

Zijn ambitie is om van Crisp een grote speler te maken die op de lange termijn bestaansrecht heeft. Vooral de uitdaging om het vanaf de grond op te bouwen dreef hem. "Ik en mijn medeoprichters doen dit niet om het snel te verkopen en op een lange vakantie te gaan."

"Dit is de grootste markt die er is, groter dan alle andere consumentenmarkten opgeteld. Dit is dus iets om tientallen jaren mee bezig te zijn en een gezond bedrijf voor de lange termijn in op te bouwen. Niet een klein bedrijf, maar een groot bedrijf."