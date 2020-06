Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name de evenementenbranche heeft het zwaar te verduren. Dat voelt ook Kevin Leeuwenhaagen (32), die met zijn bedrijf Flexstage personeel voor festivals en concerten verzorgt.

"In de periode maart tot augustus draaien we normaal gesproken 80 procent van onze omzet", vertelt Leeuwenhaagen. "Tijdens de piek zijn er 120 mensen aan het werk op festivals als Pinkpop, Tomorrowland en Rock Werchter. Op dit moment heb ik maar werk voor elf mensen."

Leeuwenhaagen richtte Flexstage in 2010 op. Het bedrijf groeide al snel uit tot een veelgevraagde partner in de evenementenbranche. "Toen de coronacrisis uitbrak, waren we net bezig met de voorbereidingen voor Paaspop. Toen kreeg ik al het gevoel van: wat nu?"

Vervolgens werd het ene na het andere evenement geschrapt. "We gingen van een volle agenda naar een lege agenda. Op zo'n moment gaat er van alles door je heen", beschrijft hij. "Verdriet, paniek. Het was een flinke mokerslag."

Kevin Leeuwenhaagen op een van de festivals waarvoor hij werkt. (Foto: Privécollectie)

Faillissement aanvragen is geen optie

"We zagen een ander groot crewbedrijf omvallen aan het begin van de crisis", vertelt Leeuwenhaagen. Faillissement aanvragen heeft hij niet overwogen. "Het woord alleen al vind ik een groot obstakel. Als bedrijf wil je er alles aan doen om niet failliet te gaan. Ik wil me niet door een stom virus naar beneden laten helpen", benadrukt de ondernemer.

Dus broedde hij op alternatieven. "We verhuren medewerkers aan andere bedrijven, die bijvoorbeeld zonnepanelen op daken leggen. Of bedrijven die campings opbouwen met tenten die normaal gebruikt werden voor festivals. Zo hebben we in Oostenrijk en Duitsland meegewerkt aan dit soort klussen. Als branche doen we er alles aan om creatief om te gaan met de crisis."

“Het is nog maar de vraag hoeveel medewerkers we overhebben als het festivalseizoen weer groen licht krijgt.” Kevin Leeuwenhaagen, eigenaar Flexstage

Rondkomen doet Leeuwenhaagen op dit moment dankzij een compensatieregeling. "Het is wel heel krap", vertelt hij. "Al mijn geld heb ik altijd in het bedrijf gestoken. Vorig jaar heb ik nog een reorganisatie gedaan, dat zou dit jaar terugverdiend moeten worden."

Het gros van zijn personeel werkt op oproepbasis. "De meesten zijn niet afhankelijk van die baan. Waar ik wel bang voor ben is dat het personeelsbestand flink gaat krimpen. Als straks het festivalseizoen weer groen licht krijgt, is het nog maar de vraag hoeveel medewerkers we hebben."

2 miljoen euro omzet door de shredder

Van de overheid heeft hij de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen voor zijn bedrijf. Alle beetjes helpen, maar het is lang niet genoeg om alle verliezen te dekken. "We zijn 35.000 euro verloren aan loonkosten en het vooruitplannen van projecten. 2 miljoen omzet gaat dit jaar door de shredder."

Vorig jaar heeft hij een buffer kunnen opbouwen. "Die gaat dit jaar op aan het doorbetalen van vaste lasten. Verder probeer ik de kosten uiteraard zo laag mogelijk te houden. Zo hebben we al ons leasemateriaal ingeleverd."

Op dit moment draait amper 5 procent van zijn bedrijf door, schat Leeuwenhaagen. "Ik probeer positief te blijven. In ons buurland België, waar we ook opereren, mogen er als het meezit vanaf september weer wat grotere festivals georganiseerd worden." De Nederlandse festivalzomer beschouwt hij als een verloren zaak. "We kunnen alleen hopen op volgend jaar zomer."