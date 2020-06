Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen en mindset die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip interviewt NU.nl succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Emilie Sobels (32) las GRIP - Het geheim van slim werken van Rick Pastoor en ervaart sindsdien meer rust en ruimte.

Ondernemer: Emilie Sobels

Bedrijven: Hashtag Workmode, The Self-Made Summit en RISE

Begonnen met ondernemen in: 2015

Boekentip: GRIP van Rick Pastoor

Emilie Sobels heeft het eigenlijk altijd druk. Niet zo gek; ze richtte in vijf jaar tijd drie bedrijven op en schreef ook nog eens drie boeken, waaronder The self-made guide, waarin ze 21 vrouwelijke rolmodellen interviewt over hun succes.

Het begon allemaal vijf jaar geleden. Sobels was net begonnen als freelancer en miste een fijne werkplek. In plaats van er gewoon een te huren, besloot ze er zelf een op te zetten.

Ze plunderde haar spaarrekening, huurde een pand aan de Amsterdamse Brouwersgracht, knapte het op en ging op zoek naar huurders. Binnen twee weken waren alle elf de plekken verhuurd en Hashtag Workmode was geboren.

Inmiddels telt haar bedrijf vijf locaties verdeeld over Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Drie jaar later lanceerde ze The Self-Made Summit, een jaarlijks businessevenement waar vrouwen allerlei tips en handvatten over carrière en ondernemen krijgen. Onlangs begon ze met RISE, een collectief van twintig organisaties die zich in samenwerking met de gemeente Amsterdam bezighouden met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Je hebt een drukke agenda. Heb je wel tijd om te lezen?

"Zeker. Ik hou van lezen, vooral fictie. Daar ontspan ik van. Zo nu en dan lees ik een non-fictieboek voor mijn business."

Waarom koos je dit boek uit?

"Ik heb het pas twee maanden geleden gelezen, maar merk nu al dat ik veel aan Pastoors tips heb. In een overzichtelijk handboek legt hij stap voor stap uit hoe je slimmer kunt werken zodat je meer rust en ruimte krijgt in je hoofd. Ik doe heel veel verschillende dingen, waardoor ik heel vaak achter de feiten aanloop en dingen vergeet."

Wat was de meest waardevolle tip voor jou uit GRIP?

"Dat je agenda heilig is. Daar bedoelt hij mee dat je alles moet inplannen. Dus niet alleen je afspraken, maar ook het beantwoorden van je mail , het uitwerken en in gang zetten van actiepunten na een vergadering en zelfs de reistijd die je kwijt bent om van de ene naar de andere afspraak te komen. Dit lijkt misschien een beetje overdreven, maar het werkt wel. Door een goede planning te maken krijg je een realistisch beeld van hoeveel tijd je nu écht hebt."

En wat heeft dat je opgeleverd?

"Rust en ruimte in mijn hoofd. Ik had soms wel zes verschillende afspraken op een dag. Daardoor was ik aan het einde van de dag heel moe en ook een heleboel dingen vergeten. Nu plan ik tussen afspraken door tijd in om te verwerken wat ik nu precies besproken heb en taken uit te zetten bij mijn team. Daardoor hoef ik minder te haasten."