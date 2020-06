SPAR was in de jaren vijftig een grote naam in het Nederlandse supermarktlandschap. Het bedrijf heeft sindsdien veel terrein verloren op andere supers, maar dankzij de consument die gemak wil is SPAR bezig aan een comeback. Tegelijkertijd breidt het 'oer-Hollandse' bedrijf ook internationaal flink uit, vertelt John van der Ent, bestuursvoorzitter van SPAR Nederland.

SPAR richt zich in Nederland sinds een aantal jaar op de consument die snel een broodje of kant-en-klare ingrediënten voor het avondeten wil kopen. De buurtwinkels waar SPAR traditioneel groot in is worden in stappen omgebouwd naar de nieuwe formule. Daarnaast komen er winkels bij op de plekken waar veel mensen komen zoals tankstations, universiteiten en in de binnensteden.

“De consument gaat niet meer zelf bloemkolen en aardappels snijden. Gemak is een onderdeel geworden van het leven.” John van der Ent, bestuursvoorzitter Spar Nederland

Tijdens de coronacrisis is dit gewoon doorgegaan. SPAR opende bijvoorbeeld een nieuwe Amsterdamse vestiging vlakbij het Vondelpark, vertelt Van der Ent. "De consument gaat niet meer zelf bloemkolen en aardappels snijden. De prijs moet natuurlijk goed zijn, maar voor de generatie van de millennials is gemak een onderdeel geworden van het leven. Dat zal niet meer terugvallen, ook al zitten we in een crisisachtige situatie."

SPAR opent meer winkels op tankstations, universiteiten en in de binnensteden. (Foto: Pro Shots)

13.000 winkels in 49 landen

De uitbreiding in Nederland valt samen met een snelle groei in de rest van de wereld. Het moederconcern van SPAR, de eigenaar van het merk, heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Het geeft op dit moment in hoog tempo licenties uit voor de start van SPAR-ketens in nieuwe landen, het laatst in Maleisië. Het bedrijf heeft nu meer dan 13.000 winkels in 49 landen. In 2022 hoopt Van der Ent dat dit 54 landen zijn. Ter vergelijking, Ahold Delhaize heeft in zeven landen supermarkten.

Van der Ent is net toegetreden tot het bestuur van SPAR International en legt uit hoe die uitbreiding in zijn werk gaat. "SPAR International is een soort kenniscentrum. Als we licenties hebben gegeven, helpen we om de supermarkten op te zetten. We leggen bijvoorbeeld uit wat voor distributiecentra en it-platforms ze het beste kunnen gebruiken. Zo kunnen ze heel snel beginnen en zijn ze binnen anderhalf jaar op volle snelheid. Dat is wel heel bijzonder voor een bedrijf dat in nieuwe landen vestigingen opent."

“We hadden de kuchschotten al gezien in andere landen. Die zijn hier heel snel geïnstalleerd” John van den Ent

In de coronacrisis werkte die kennisuitwisseling ook de andere kant op, terug naar Nederland. China en Italië hadden al eerder te maken met de epidemie en hadden noodscenario's en draaiboeken klaarliggen toen de epidemie hier losbarstte. "We hebben daar veel aan gehad in de crisis. Wij hadden de kuchschotten bijvoorbeeld al gezien in andere landen. Die zijn hier vervolgens heel snel geïnstalleerd."

Oer-Hollands bedrijf

Door het internationale karakter van SPAR wordt het succes in het land waar het zijn wortels heeft niet altijd gezien, constateert de topman. "Heel veel mensen denken dat SPAR Oostenrijks, of Zwitsers is, maar het is een oer-Hollands bedrijf. In 2022 bestaat SPAR negentig jaar en zal de SPAR-wereld hier in Nederland een congres houden. Dan moeten we een mooi VOC-verhaal gaan vertellen."