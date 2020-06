Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Marjolein Top (44) is oprichter van Kanjers met Gevoel, waarmee ze uitval door stress onder zorgpersoneel probeert te voorkomen. Maar hoe brengt ze haar programma onder de aandacht bij zorginstellingen?

Natuurgeneeskundig therapeut Marjolein Top weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om van de 'actiestand' weer in de 'ruststand' te komen. Tot 2005 werkte ze als politieagent in het centrum van Den Haag. "Ik kwam vaak in heftige situaties terecht waarvoor ik heel erg 'aan' moest staan", legt ze uit. "Hoe vaker dat gebeurt, hoe lastiger het wordt om tussendoor te ontspannen, terwijl dit wel heel belangrijk is. Wie te lang en te vaak in de actiestand staat, loopt een groot risico op een burn-out."

Maar voortdurend schakelen tussen je actie- en rustmodus is nog niet zo makkelijk. Om het zorgpersoneel, dat sinds de corona-uitbraak extra onder druk staat, hierbij te helpen, heeft Top met haar team een online programma opgezet. Voor 97 euro krijgt iemand tien weken lang elke dag een mail met speciale oefeningen en bijbehorende filmpjes. De vraag is alleen: hoe brengt Top dit programma bij zorginstellingen onder de aandacht?

Bedrijf: Kanjers met Gevoel

Oprichter: Marjolein Top

Opgericht: Maart 2020

Probleem: Hoe breng ik mijn online programma bij zorginstellingen onder de aandacht?

Petra van Haandel is businesscoach en voorzitter van coöperatie Universeel Ondernemen die ondernemers ondersteunt bij het opzetten van een online business.

"Denk goed na over wie nu precies je doelgroep is", zegt Van Haandel. "Een arts op een ic-afdeling komt voor andere uitdagingen te staan dan een medewerker van een verzorgingstehuis. Hier moet je in je programma wel rekening mee houden."

“De politie spreekt echt een andere taal dan mensen in de zorg. Houd daar rekening mee.” Petra van Haandel, businesscoach

Top en haar team zijn stuk voor stuk werkzaam geweest bij de politie. "Maar," benadrukt Van Haandel, "de politie spreek echt een andere taal dan mensen in de zorg. Houd daar rekening mee."

Ze adviseert Top om contact op te nemen met de inkoop of HRM-afdeling van verschillende zorginstellingen. "Vraag waar zij behoefte aan hebben en wat hun protocollen zijn", aldus de businesscoach. "Zo leer je aan welke eisen een online cursus voor een zorginstelling moet voldoen, wat er van jullie verwacht wordt en of dit überhaupt wel bij jullie past."

Een andere manier om het online programma onder de aandacht van zorgmedewerkers te brengen kan zijn door speciale kortingen voor teams aan te bieden. "Als je dan één iemand enthousiast hebt gekregen, kan hij of zij dit aan de rest van het team voorleggen." Adverteren in een vakblad voor de zorg is ook een optie. "Schrijf een mooi artikel over jullie initiatief."