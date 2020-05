Verplichte mondkapjes, veel minder zitplaatsen, het openbaar vervoer is in de coronacrisis niet zo aantrekkelijk meer. Michiel Langezaal, oprichter en bestuursvoorzitter van Fastned, verwacht dat veel mensen daardoor toch weer voor de auto zullen kiezen. Hij hoopt dat dit dan wel een elektrische auto zal zijn die ze bij het laadpaalbedrijf komen laden.

Fastned bouwt een Europees netwerk van snellaadstations. Het bedrijf heeft inmiddels op 115 locaties laadpalen staan. Vorig jaar bediende het al bijna 45.000 klanten. Het bedrijf verwacht dat het aantal elektrische auto's de komende jaren hard zal blijven groeien en hoopt zo ook als de markt volwassen is een marktleider te blijven.

'Weinig discussie over elektrische auto's'

Maar gooit de coronacrisis geen roet in het eten? Een gevolg van een economische crisis is namelijk vaak dat verduurzaming tijdelijk op het tweede plan komt. Daarnaast is de olieprijs ook nog eens heel laag. Dat maakt brandstofauto's in het gebruik goedkoper. Nee, zegt Langezaal. "Ik denk dat de trend van elektrificatie doorgaat. De fabrieken zijn gebouwd, de maatregelen staan er, ik zie vrij weinig discussie of die maatregelen moeten veranderen."

Hij wijst erop dat ook grote autobouwers Europese regels voor de CO2-uitstoot van auto's in stand willen houden. Volkswagen is daarvan een voorbeeld. "Zij hebben zo veel geïnvesteerd in elektrisch rijden. Als de achterblijvers nu alsnog vrijwaring van de regels krijgen, zouden die investeringen waardeloos worden."

De herkenbare gele overkappingen van de Fastned-laadstations. (Foto: Fastned)

Openbaar vervoer op 1,5 meter ingewikkeld

Een effect van de coronacrisis zal volgens de Fastned-oprichter wel zijn dat veel mensen de trein en metro even links laten liggen. Cijfers over het mobiliteitsgedrag tijdens de coronacrisis geven hem gelijk. Daaruit blijkt dat het gebruik van het openbaar vervoer in maart veel meer is afgenomen dan het autogebruik en nu ook maar langzaam herstelt. De NS denkt ook dat het nog vijf jaar gaat duren voor het aantal treinreizigers weer even groot is als voor de crisis.

“Ik hoop dat mensen geen vieze dieselauto's gaan kopen om weer privé naar hun werk te kunnen, maar dat we het echt elektrisch gaan doen.” Michiel Langezaal, oprichter Fastned

"Met het openbaar vervoer kunnen mensen zich heel efficiënt verplaatsen. Maar openbaar vervoer met 1,5 meter is best ingewikkeld. Ik denk daarom dat privévervoer sterker zal groeien. Ik hoop alleen dat we niet gaan zien dat mensen ineens vieze dieselauto's gaan kopen om weer privé naar hun werk te kunnen, maar dat we het echt elektrisch gaan doen."

De overheid zou daarbij een handje kunnen helpen met gerichte stimuleringsregelingen. "Het zou mooi zijn als de overheid deze crisis aangrijpt om vieze auto's en bussen van de weg te halen door een slooppremie, zodat mensen een nieuwe elektrische auto makkelijker kunnen betalen."

'Groeicurve loopt een deukje op'

Langezaal verwacht dat de elektrificatie van het wagenpark hoe dan ook volop zal doorgaan. "Er gaan de komende jaren veel elektrische auto's op de weg komen. Het zal voor ons nog een uitdaging zijn om mee te komen als gaat om het regelen van netaansluitingen, netbeheer, het vergunningenwerk en laders. De groeicurve gaat nu een deukje oplopen omdat er een paar maanden geen auto's worden afgeleverd maar er is weinig reden om de megatrend te zien vertragen."