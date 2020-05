Grolsch is nog meer afhankelijk van de horeca dan veel andere bierbrouwers. Dat de horeca komend weekend weer open mag is dus goed nieuws, maar de van oorsprong Roemeense topman Andrei Haret tempert de verwachtingen. Grolsch gaat uit van voorzichtige consumenten en een langzaam herstel. Ondertussen blijft het bedrijf dat tegenwoordig onderdeel is van het Japanse Asahi zich richten op verduurzaming.

Toen de coronacrisis half maart toesloeg ging het met de bierverkopen net de goede kant na een matig 2019. "De lockdown had flinke gevolgen voor de winst en omzet van elke bierbrouwer. Voor Grolsch kwam daar bovenop dat wij een groothandel bezitten die exclusief verkoopt aan de horeca, De Klok", legt Haret uit.

De afgelopen tijd richtte Grolsch zich op het welzijn van werknemers en horecaklanten, vertelt hij. "We hebben maatregelen genomen om onze werknemers gezond te houden en hun inkomen te beschermen. Daarnaast hebben we initiatief genomen om onze horecapartners te beschermen van de verwoestende effecten van de tijdelijke sluiting."

De bierbrouwer geeft klanten in de horeca onder meer uitstel van betaling en gedeeltelijke kwijtschelding van huren. Daarnaast kunnen ze bier dat niet meer goed is als ze straks opengaan omruilen voor vers bier. Grolsch verwerkt de restanten tot veevoer.

Zorgen zullen langzaam wegebben

Voor horeca is er licht aan het eind van de tunnel, nu die zich opmaakt om aanstaande maandag weer open te gaan. Haret tempert alleen wel de verwachtingen. "Niemand weet het, maar ons scenario is dat de horeca langzaam en geleidelijk herstel zal zien. Wij denken niet dat mensen snel weer evenveel zullen consumeren in de horeca als voor de crisis."

Dat komt niet zozeer door de beperkingen die er nog zijn zoals de 1,5 meter afstand en maximaal dertig mensen per horecazaak, maar vooral door het gedrag van veel mensen. "Mensen zullen huiverig zijn over grote bijeenkomsten in afgesloten ruimtes. Het gaat wel even duren voor die zorgen wegebben, als het al ooit gebeurt."

Grolsch-topman Andrei Haret.

Door met verduurzaming

Voor Grolsch is de crisis, "een wereldwijde tragedie", aanleiding om na te denken waarom de bierbrouwer op Aarde is, zegt Haret een beetje filosofisch. Het bedrijf zet al een paar jaar sterk in op verduurzaming. In 2025 moet de brouwerij volledig CO2-neutraal zijn. Met die verduurzaming wil Haret volop door. "Voor Grolsch is dit een moment om deze bestaansreden nog nadrukkelijker centraal te stellen in onze strategie."

De topman wil ook niet te veel speculeren over de kansen die deze crisis kan bieden. "Net als elke bestuurder kan ik het hebben over de kansen zoals een versnelling in online verkopen of vanuit huis werken. Dat zal ik niet doen. Het grote voordeel naar mijn mening is dat we dingen die we als vanzelfsprekend zagen nu weer echt waarderen zoals samenzijn en plezier hebben met collega's of vrienden." Uiteraard wel "met een biertje in de hand", voegt hij toe.