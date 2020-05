Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Voormalig ggz-verpleegkundige Suzanne Broeke (34) is bezig met het opzetten van een opvangplek voor kinderen die vanwege een onveilige thuissituatie direct uit huis geplaatst moeten worden. Geld hiervoor wil ze inzamelen via crowdfunding. Hoe pakt ze dit op een slimme manier aan?

Toen Suzanne Broeke nog als ggz-verpleegkundige werkte, werd ze regelmatig geconfronteerd met heftige situaties. "Ik werkte met mensen met een persoonlijkheidsstoornis", vertelt ze. "In veel gevallen ging dat om borderline."

Soms hadden de mensen met wie ze werkte ook kinderen. "In een enkel geval had ik zo'n kind het liefst onder mijn arm mee naar huis genomen." Ze legt uit waarom: "Mensen met borderline kunnen heel onvoorspelbaar en manipulatief gedrag vertonen. Voor kinderen is dat heel onveilig." Wanneer ze te lang in zo'n situatie zitten, kunnen ze hier volgens Broeke hun hele leven last van houden.

"Een onvoorspelbare thuissituatie leidt vaak tot hechtingsproblematiek. Dat kan ertoe leiden dat je ook in je volwassen leven moeite hebt met bijvoorbeeld liefdesrelaties." Om dit soort kinderen te helpen, wil Broeke een opvanghuis opzetten voor kinderen die direct uit huis geplaatst moeten worden vanwege een onveilige thuissituatie. Een pand heeft ze nog niet. Hiervoor wil ze geld verzamelen via een crowdfundingcampagne. Maar hoe krijg je mensen zover geld te doneren voor iets wat nog helemaal niet bestaat?

Gijsbert Koren is crowdfundingexpert en initiatiefnemer van CrowdfundingCijfers.nl. Hij onderzoekt de ontwikkeling van crowdfunding in Nederland en helpt duurzame ondernemers bij het opzetten van succesvolle crowdfundingcampagnes.

"Eigenlijk begint een succesvolle crowdfundingcampagne altijd bij vrienden en familie". zegt Koren. "Zij kennen je immers en hebben vertrouwen in jouw kunnen." Zij kunnen je idee vervolgens weer verspreiden naar mensen in hun netwerk. De gemiddelde donatie is volgens Koren zo'n 50 euro. "Dat betekent dat je heel veel donateurs nodig hebt om een fors bedrag op te halen."

Essentieel hierbij is dat je een goede website hebt waarop je je idee uitlegt. Koren: "Die kun je aanmaken via een crowdfundingplatform. Alleen al in Nederland zijn er hiervoor zeker honderd verschillende aanbieders." Het is belangrijk om hierop uit te leggen wie je precies bent, wat je plan is en waarom het voor donateurs interessant is om hieraan bij te dragen. "Wees zo duidelijk mogelijk", zegt Koren.

"In een gesprek kun je dingen nog verhelderen, maar online lezen mensen je verhaal maar één keer." Cruciaal is ook dat je een goed verdienmodel hebt. "Eén van de valkuilen van crowdfunden is dat je genoeg ophaalt om met iets te starten, maar vervolgens niet kunt voortbestaan omdat er daarna geen geld meer binnenkomt." Koren voegt toe: "Donateurs willen bovendien ook zeker weten dat ze hun geld niet verdoen aan iets wat vervolgens een stille dood sterft. Maak dus ook duidelijk wat je verdienmodel voor de toekomst gaat zijn."