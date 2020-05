Steeds meer bedrijven en instellingen gaan failliet als gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder meer horecaondernemingen heeft het zwaar te verduren. Zo ook het familiebedrijf van Mike van den Berg, die samen met zijn vader faillissement aanvroeg voor hun bakkerszaak.

"Ik ben de zesde generatie die werkzaam is in de bakkerij. We bestaan 156 jaar", vertelt de Goudse ondernemer. Zijn vader is officieel eigenaar, hij het gezicht en de rechterhand. De bakkerszaak is veel meer dan een bakkerij. Zo vallen onder de onderneming ook twee winkels, een lunchroom, een cateringservice en een stroopwafelzaak. Het toerisme was een belangrijke inkomstenbron.

"Ik denk dat iedereen in de eerste week van de lockdown dacht: dit waait wel over", beschrijft Van den Berg. Maar na een paar weken zag het er steeds minder rooskleurig uit. "De persconferenties waren nog zenuwslopender voor ons dan de WK-finales." Vorig jaar had de bakkersonderneming flink geïnvesteerd in het toerisme. "Ik vergelijk het met zaaien en oogsten. De oogst is mislukt."

35 man op straat

Een van zijn grootste zorgen toen de lockdown bleef aanhouden, was het 35-koppige team. "We hebben eerst gekeken waar kansen en openingen lagen. Zoals ontbijtservice aan huis, dat soort dingen", vertelt hij. Toch was het niet genoeg. "Het kon niet op tegen de touringcars vol toeristen die we normaal gesproken ontvangen."

Uiteindelijk besloot pa Van den Berg faillissement aan te vragen. "Als vof ben je privé aansprakelijk", legt hij uit. "Je moet aanvoelen tot hoever je de klap kan opvangen. Die grens was op een gegeven moment bereikt. We liepen te veel omzet mis."

'Meteen gaan kijken naar doorstart'

Het vuur van de 31-jarige ondernemer is ondanks de klap nog niet gedoofd. "Ik ben meteen gaan kijken naar een doorstart." Hij wil de focus van het bedrijf gaan verleggen van toerisme naar stroopwafels. "Ik hoop dat we wat personeel kunnen meenemen bij een doorstart. En dat mijn vader dan voor mij komt werken, want ik kan niet zonder zijn ervaring. Mijn vader heeft vijftig jaar keihard gewerkt, hij is een soort stoomlocomotief."

Het is niet hoe de Goudse ondernemer de overname van het familiebedrijf voor zich had gezien. "Ik had liever dat mijn vader op enig moment de sleutel aan mij had gegeven."

Saamhorigheid in Gouda

De emoties van Van den Berg schieten van links naar rechts. "Soms denk je: ik heb gefaald. Maar het helpt mij om met anderen te praten." Hij prijst zich gelukkig als ondernemer in Gouda. "De stad heeft me een warm hart toegedragen. Alle bakkers in Gouda hebben me opgebeld, om te vragen of ze me konden helpen. Ik ben niet van de concurrentie."

Of de overheid meer had moeten doen om zijn bedrijf te redden, weet Van den Berg niet. "Ik zou niet in iemands schoenen daar willen staan. Bovendien kan ik niet in de portemonnee van de overheid kijken", benadrukt hij. "En ik ben blij dat we in Nederland wonen. Als ik kijk naar andere landen, is het daar schameler gesteld met de steunpakketten."