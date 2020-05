Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Julien Paul Jukema (25) is medeoprichter van ProjectSamenSterk, waarmee hij sinds het uitbreken van de coronacrisis SamenSterk-vlaggen verkoopt. Het is de bedoeling om met de speciaal voor deze periode ontworpen vlaggen mensen een hart onder de riem te steken. De opbrengst gaat naar Artsen zonder Grenzen. Tot nu toe loopt het niet storm. Hoe zorgt deze jonge ondernemer voor meer landelijke bekendheid?

Tot twee maanden geleden verkocht ondernemer Julien Paul Jukema enkel lustrum-artikelen aan studentenverenigingen met zijn start-up Lustrumartikelen.nl. Maar sinds corona is daar iets anders bijgekomen, namelijk vlaggen.

Samen met vrienden Martin Mous en Yuma Heymans wilde hij iets doen om Nederlanders deze moeilijke tijd door te helpen. "We wilden mensen de mogelijkheid geven een positieve boodschap uit te stralen." Het drietal ging samen aan de tekentafel zitten en ontwierp een speciale vlag; twee oranje handen die samen een hartje vormen tegen een lichtblauwe achtergrond.

Bedrijf: ProjectSamenSterk

Oprichters: Julien Paul Jukema, Martin Mous en Yuma Heymans.

Opgericht: 2020

Probleem: Hoe zorg ik voor landelijke bekendheid?

Daaronder de tekst: 'SamenSterk.' De vlaggen variëren in afmeting en prijs. Jukema: "De kleinste vlag is 9,50 euro." Het doel? Honderdduizend vlaggen verkopen en de opbrengst vervolgens doneren aan Artsen zonder Grenzen.

Helaas wil het nog niet echt vlotten met de verkoop. Aan de inzet van de jongens zal het in ieder geval niet liggen. "We hebben veel media benaderd, zelf vlaggen opgehangen door de stad en zelfs een persoonlijk briefje bij Femke Halsema door de bus gedaan." Zijn vraag luidt dan ook: Hoe zorgen ze voor meer bekendheid voor hun project?

Nathalie Driessen is mediastrateeg, journalist en pr-deskundige.

"Bijna alle ondernemers of bedrijven hebben een schat aan informatie waar journalistieke verhalen van kunnen worden gemaakt," zegt Driessen. Maar om je verhaal ook echt in het nieuws te krijgen moet het volgens haar wel nieuwswaardig zijn.

“Bijna alle ondernemers of bedrijven hebben een schat aan informatie waar journalistieke verhalen van kunnen worden gemaakt.” Nathalie Driessen, pr-deskundige

"Wat maakt deze vlaggen zo speciaal én waarom zou iedereen nu zo'n vlag moeten hebben?" Jukema laat weten dat de opbrengt naar Artsen zonder Grenzen gaat, maar het is volgens Driessen belangrijk om ook te vermelden wat zij er vervolgens precies mee doen. Om zijn product nieuwswaardiger te maken heeft ze nog wel een tip: "Lever nog iets anders bij de vlag. Bijvoorbeeld een praktische dienst waar mensen in deze tijd mee geholpen zijn."

Ze vervolgt: "Verwerk dit alles in een goed geschreven persbericht, of huur iemand in als je het zelf niet kan, en stuur het naar een aantal media."

Ook zou Jukema volgens pr-adviseur Driessen de krant kunnen doorspitten en kijken welk katern over jonge ondernemers schrijft. "Benader vervolgens de journalist die hierover schrijft en leg uit waarom je start-up zo bijzonder is." Een vlog op YouTube maken, kan ook werken. "Maak een filmpje over hoe mensen reageren als je ze een vlag aanbiedt en deel dit op Instagram." Herhaling is hierbij wel cruciaal. "Vul je stories dagelijks en communiceer zelf actief met je doelgroep."