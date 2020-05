Voor veel ondernemingen is de coronacrisis acuut een probleem. Dat ligt anders voor Hiber, vertelt oprichter en directeur Erik Wienk. De satellietstartup kan nog even vooruit met geld van investeerders en uit Europa. Maar als Hiber over een jaar een nieuwe financieringsronde moet doen, kan de vertraging die het nu oploopt een probleem worden.

Hiber bouwt een wereldwijd dekkend satellietnetwerk voor het verzenden van kleine datapakketten. Daarmee kunnen klanten continu volgen hoe het gaat met apparaten die in buitengebieden staan. Denk aan landbouwapparatuur, of installaties voor de winning van olie en gas.

Toen de coronacrisis losbarstte stond Hiber in de startblokken om enkele belangrijke proefprojecten te lanceren, vertelt Wienk. "Wij zaten net op het punt dat wij voor de eerste klanten in het veld installaties zouden gaan doen. Die doen we over hele wereld, dus daar moet voor gereisd worden. Dat kan nu niet en het betekent dat de eerste pilotprojecten niet van de grond komen. Daardoor leren we niks en komen er ook geen vervolgorders."

"Alles schuift gewoon een half jaar op", gaat hij verder. "Dat ga je volgend jaar heel sterk terugzien in de groei. Het is niet iets dat je even inhaalt. Elke maand die je vertraagt is een maand extra waarin je geld verbrandt."

Investeerders nerveus

Hiber kan wel nog even vooruit. Het bedrijf had eind vorig jaar geld opgehaald bij investeerders. Daarnaast heeft het een som Europees geld in het vooruitzicht, deels subsidie, deels investering. Desondanks zijn investeerders nerveus. Wienk: "Wij zouden net de eerste dingen laten zien. Iedereen wil natuurlijk de bevestiging krijgen dat het gaat lopen. Iedereen is dus een beetje nerveus, maar ik denk dat we in een relatief goede positie zitten."

“Op basis van een goed idee gaat niemand iets doen, je moet aantoonbaar meer hebben.” Erik Wienk, oprichter Hiber

Dat zal anders zijn voor start-ups die nu acuut geld nodig hebben. "Er zijn veel investeerders die zeggen 'het is me wel heel onzeker, ik heb al zoveel risico in mijn portefeuille'. Op basis van een goed idee gaat niemand iets doen, je moet aantoonbaar meer hebben."

Twaalf maanden om probleem voor te zijn

De coronacrisis kan overigens ook positieve effecten hebben voor de vraag naar de diensten van Hiber, verwacht Wienk. "We denken dat er veel regelgeving zal komen rond het monitoren en volgen van dingen. Dat gaat ons zeker helpen, maar het zal niet meteen te zien zijn. We zien nu wel al een effect in olie en gas. Die industrie ligt helemaal op z'n gat, maar we zien nu de eerste investeringen in dingen die helpen om kosten te besparen of efficiency te vergroten."

De vertraging zou ertoe kunnen leiden dat Hiber over een jaar een nieuwe financieringsronde moet doen. De voortgang die het in de tussentijd weet te maken zal cruciaal zijn voor het succes. "Ik zeg daarom dat wij nu geen probleem hebben, maar als we nu geen aanpassingen doorvoeren, hebben we over twaalf maanden wel een probleem. Deze aanpassingen zijn inmiddels uitgewerkt en worden nu uitgevoerd. Het goede nieuws is dat we ruim twaalf maanden hebben om het probleem op te lossen."