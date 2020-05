De eerste reserveringen druppelen langzaam weer binnen, maar de hoteliers in Nederland hebben het zwaar. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn de ruim tweeduizend hotels tenminste de helft van hun omzet kwijt wat neer gaat komen op een verlies van tussen de 4 en 5 miljard euro.

In het Drentse Roden kan Jeanet Hamstra, eigenaresse van Hotel onder de Linden (25 kamers), alleen maar zuchten. "Het is moeilijk, maar we houden vol." Van het ene op het andere moment viel de omzet met 100 procent weg. Ze vertelt zij en haar man na de eerste schrik de knop snel hebben omgezet. "We zijn toen gaan kijken wat we wel nog wel konden doen. In ons eetcafé zijn we begonnen met afhaalmenu's en dat loopt best aardig. Het is bij lange na niet genoeg, maar het scheelt."

In Zuid-Limburg zijn zo goed als alle hotels gesloten. Mark Schrijnemakers, eigenaar van Hotel Berg en Dal Epen (31 kamers): "We overleven en daar is alles mee gezegd." Afhalen of bezorgen heeft hem voor hem weinig zin. "We moeten het hier echt van de toeristen hebben." Zijn hoop is gevestigd op de Nederlanders die straks het buitenland als vakantiebestemming links zullen laten liggen en in eigen land op vakantie gaan. "Dan steunen ze ook nog eens onze economie."

Maar houdt hij wel vol als hotelier? "Ach, de reserve die in jaren is opgebouwd, is in een paar maanden verdwenen. Het is zo jammer allemaal."

Hotels rekenen op drukke zomer

Rob Hermans, CEO van Fletcher Hotels, een keten van exact honderd drie- en viersterrenhotels, geeft toe dat het voor hem "een ander spel is dan voor de individuele hotels". "Wij zijn een gezond bedrijf, al is het voor ons net zo goed spannend. Want wie had ooit kunnen denken dat wij als keten 150.000 annuleringen voor onze kiezen zouden krijgen? Maar als groot bedrijf kunnen we natuurlijk heel wat hebben." Begin maart, nog voor de nationale lockdown, stelde Hermans al een coronacrisisteam samen. "Met mensen uit alle mogelijke disciplines."

Samen met de plaatselijke GGD zijn draaiboeken gemaakt om een aantal hotels binnen 24 uur in ziekenhuizen te kunnen veranderen. Gelukkig bleek het achteraf niet nodig. Inmiddels zijn de eerste vijftien hotels weer open. De andere hotels volgen nu snel. Daarbij wordt de anderhalvemeterregel strikt toegepast. Het crisisteam heeft protocollen opgesteld die door de overheid zijn goedgekeurd.

Verliezen onmogelijk op te vangen

"Dus het is bij ons veilig voor de gasten en veilig voor het personeel." Net als Schrijnemakers rekent Hermans op een drukke zomer. "Ik denk dat veel mensen er wel aan toe zijn om er even een paar dagen tussenuit te gaan. Daar komt bij dat mensen de rust opzoeken, lekker naar het strand of het bos in en daarna een hapje eten in het hotel. Dat is wat veiligheid betreft goed te managen."



Maar de verliezen kunnen, stelt KHN, onmogelijk door de hoteliers worden opgevangen. De verwachting is inderdaad dat Nederlanders in eigen land massaal vakantie gaan vieren, "maar deze zullen de weggevallen inkomsten bij lange na niet compenseren", aldus de woordvoerder.