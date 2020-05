De crisis van de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog, de oliecrisis, het klappen van de internetzeepbel, de financiële crisis. Tijn van Elderen, bestuursvoorzitter van Brabantia somt de crises op die het familiebedrijf in het honderdjarig bestaan heeft overleefd. De coronacrisis zal het interieurmerk ook wel doorkomen, wil hij daarmee maar zeggen.

Van Elderen is de vierde generatie uit zijn familie die bij Brabantia aan het roer staat. Hij heeft vanaf 2012 een focus op design en duurzaamheid gebracht. Het bedrijf maakt interieuritems zoals afvalemmers in kleuren die in de mode zijn en op basis van innovatieve ontwerpen. Daarnaast produceert het zo veel mogelijk met hergebruikte materialen en duurzame energie.

Het leidde de afgelopen jaren tot goede resultaten, zegt Van Elderen. Toen de coronacrisis uitbrak had Brabantia een sterke jaarstart achter de rug met 15 procent meer omzet dan in de eerste maanden van 2019.

Half maart kreeg de verkoop natuurlijk een behoorlijke klap. "Met de helft van Europa dicht en de andere helft half open is het een uitdaging om de omzet op peil te houden. Wij zien dus een behoorlijke impact maar gaan er vanuit dat we dit jaar toch dezelfde omzet als vorig jaar moeten kunnen doen. Zo gauw de winkels weer open gaan, gaan we weer op normale kracht draaien."

Buffers opbouwen voor crisis

Bij veel bedrijven is het alle hens aan dek om de crisis door te komen. Om te voorkomen dat ze in betalingsproblemen komen moeten ze gebruikmaken van overheidsregelingen en betaaltermijnen oprekken. Brabantia heeft dit soort zorgen niet, vertelt Van Elderen. "We hebben natuurlijk wel gekeken naar verschillende scenario’s: waar moeten we dan rekening mee houden? Maar we kwamen er al snel achter dat het reuze meevalt. Wij bouwen buffers op in tijden dat het goed gaat. Zo hebben we ook de crises van 1928, 1940, 1970, 1999 en van 2008 overleefd."

Dat Brabantia een familiebedrijf is, helpt daarbij, denkt hij. "Als je alleen maar op aandeelhouderswaarde stuurt krijg je dit soort perikelen. Dan moet je je hand ophouden op het moment dat het even tegen zit. Wij zitten er niet in voor de korte termijn."

Binnen tien jaar volledig cyclisch

Overleven is geen zorg, maar wat houdt Van Elderen dan wel bezig? Zorgen dat het bedrijf op koers blijft met de focus verduurzaming. "De afgelopen jaren hebben we meer ingezet op de combinatie design en duurzaam. Het leuke daarvan is dat je dat op een winstgevende manier kan doen. Wij kunnen laten zien dat je je voetafdruk met 50 of 60 procent kunt reduceren terwijl je winst blijft maken en hele mooie dingen maakt."

Van Elderen wil binnen tien jaar, voor elkaar krijgen dat het volledig cyclisch produceert. "Als de coronacrisis tot gevolg heeft dat we in een langdurige recessie komen, dan denk ik dat het bewustzijn over duurzaamheid even op de achtergrond komt. Maar ik zal mijn stinkende best doen om duidelijk te maken dat het een van de belangrijkste dingen is. Als je een goed verhaal hebt, moet je dat vooral in crisistijden op een consistente manier blijven vertellen."