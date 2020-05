Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Regina Jager (38) is oprichter van Tijdvooreenworkshop, waarmee ze knutselpakketten verkoopt en workshops organiseert. Sinds corona doet ze dit online. Maar de concurrentie is groot. Hoe zorgt ze online voor meer klanten?

Regina Jager (38) was er helemaal klaar voor. In januari dit jaar had ze haar bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een maand later ging haar website online. Met Tijdvooreenworkshop biedt ze workshops op locatie.

"Dan leer ik mensen bijvoorbeeld hoe ze een houten wijntafeltje moeten maken." Ook kun je bij haar knutselpakketten bestellen. "Ik had allemaal afspraken staan met bedrijven die wel met mij in zee wilden", zegt ze.

Maar toen gooide het coronavirus roet in het eten. Daarom probeert Jager haar workshops nu online aan te bieden. Ideaal, zou je zeggen. Knutselen is immers een ideale coronabezigheid.

"Maar", zegt Jager. "De concurrentie online is groot en mensen kennen mij nog niet." Reclame probeert ze te maken door elke dag iets te posten op Facebook en Instagram. Daar kan ze alleen wel wat hulp bij gebruiken. Haar vraag luidt dan ook: hoe maak ik een advertentie waarmee ik online opval en meer klanten trek?

Bedrijf: Tijd voor een workshop

Oprichtster: Regina Jager

Opgericht: 2020

Probleem: Hoe zorg ik online voor meer klanten?

Petra van Haandel is businesscoach en voorzitter van coöperatie Universeel Ondernemen die ondernemers ondersteunt bij het opzetten van een online business.

"Bij het lezen van een advertentie moet de klant direct voelen: dit wil ik", zegt Petra van Haandel. Daarom is het volgens de coach belangrijk dat Regina in de advertentie verwijst naar een heel mooi cursusaanbod. Op dat gebied valt er nog wel wat te verbeteren, vindt Van Haandel.

“Wat veel beginnende ondernemers zich vaak niet realiseren is dat 80 procent van je klanten uit je directe omgeving komt” Petra van Haandel

"Maak een heldere omschrijving van de inhoud van de online workshops die je biedt. Dat staat nu niet duidelijk op je website. Ik moet er echt naar zoeken." Daarnaast vraagt ze zich af of een goede advertentie voor Regina dé oplossing is om meer klanten te krijgen. "Wat veel beginnende ondernemers zich vaak niet realiseren, is dat 80 procent van je klanten uit je directe omgeving komt", legt Van Haandel uit.

"Oftewel, het zijn mensen die je al kent. "Focus je op deze doelgroep", luidt dan ook haar advies. "Niet op de 20 procent die jou nog niet kent." Voor het werven van klanten via al bestaande contacten heeft Van Haandel ook nog wel een tip.

"Geef structureel, bijvoorbeeld elke week, een live workshop via Facebook en vraag je vrienden en familie om mee te doen en online vragen te stellen. Live uitzendingen zorgen voor een groot bereik. Zo leren mensen je beter kennen." Overigens liggen er ook offline voor Regina interessante advertentiemogelijkheden. "Schrijf een redactioneel stuk over wat je doet en stuur dit met een speciale aanbieding voor lezers naar een regionaal blad. Lokale weekbladen geven startende ondernemers vaak een podium."