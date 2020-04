Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Gwendolyn Koene is creatief coach en oprichter van Breng coaching. Twee jaar na oprichting twijfelt ze of ze hier wel mee verder wil. En dus neemt ze een pauze. Maar kan dat zonder zich direct uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel?

Gwendolyn Koene (48) is een duizendpoot. Ze werkt als begeleider van verstandelijk beperkte mensen, schildert veel én is creatief coach. "Mensen komen bij me omdat ze tegen bepaalde problemen aanlopen, maar het lastig vinden om zich in woorden te uiten", legt ze uit.

Bedrijf: Breng coaching

Oprichter: Gwendolyn Koene

Opgericht: 2017

Probleem: Kan ik mijn bedrijf tijdelijk stopzetten?

Ze vervolgt: "Daarom laat ik ze tekenen. Aan de hand van een tekening onderzoek ik vervolgens samen met hen wat er speelt." Hoewel Koene enorm geniet van het coachen van mensen, heeft ze ook veel stress van haar onderneming. "Er komt zo veel kijken bij ondernemen", legt ze uit. "Het onderhouden van je website, klanten werven." Bovendien heeft ze nog een baan in loondienst én doet ze een opleiding. "Ik vind het lastig mijn tijd goed te verdelen."

En dus heeft ze besloten om met haar bedrijf een pauze in te lassen. "Ik wil even rustig nadenken of ik op deze manier verder wil." Zich uitschrijven bij de Kamer van Koophandel is voor nu dus in ieder geval geen optie. Maar hoe regelt ze dit praktisch? Ze wil namelijk voorkomen dat ze belastingtechnisch in de problemen komt.

Berdien van den Berg begeleidt ondernemers op het gebied van financiën. Ze is mede-eigenaar van Dedicated Administraties.

Tijdelijk stoppen met je onderneming én toch in geschreven blijven staan bij de Kamer van Koophandel, is volgens Berdien van den Berg gewoon mogelijk. "Als eenmanszaak ben je ook niet verplicht om je jaarverslag hier in te dienen."

Wil je niet lastig worden gevallen met verzoeken van de Belastingdienst om elk kwartaal je btw-aangifte te doen? Dan kun je een verzoek indienen om je btw-nummer stop te zetten. "Let op, dat betekent wel dat de kosten die je eventueel nog voor je onderneming maakt hoger worden. Je mag hier dan namelijk niet meer de btw van aftrekken." Je kunt er daarom ook voor kiezen om je btw-aangifte jaarlijks te doen, in plaats van per kwartaal.

Ook als je je onderneming tijdelijk stopzet, moet je wanneer je inkomstenbelasting doet, wél aangeven dat je een onderneming hebt. Van den Berg: "Maar aangezien je dan geen of nauwelijks winst maakt, is het doen van de aangifte niet lastig. Als je helemaal niets verdient, hoef je natuurlijk ook geen belasting te betalen."

Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Controleer dan hier of de Belastingdienst je als ondernemer ziet of niet. Mocht je toch besluiten na een tijd weer verder te gaan met je bedrijf, maar dan met een andere hoofdactiviteit? "Dan is het belangrijk dat je dit doorgeeft aan de Kamer van Koophandel. Zoek de SBI-code van de nieuwe activiteit op. Aan de hand van die code wordt nu bijvoorbeeld bepaald welke ondernemers er nu in aanmerking komen voor compensatie voor de schade door corona."