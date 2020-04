Zeg je digital nomad, dan danst al gauw het beeld van een webdeveloper of blogger achter een laptop op Bali voor ogen. Toch blijken ook andere type banen op afstand prima mogelijk te zijn. In de quarantainesamenleving neemt de roep om op afstand te werken toe. Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld hondentrainers, belastingadviseurs en psychologen, die al langer digitaal de kost verdienen?

Vanwege COVID-19 zijn zorgprofessionals plotseling genoodzaakt om sessies online aan te bieden. Psycholoog Amy van den Broeck (34) had voor de crisis al uitgevogeld dat een kamer met sofa niet nodig is om haar vak uit te oefenen.

"Ik werkte voor een klinisch expertisecentrum in Amsterdam waar mensen met online therapie werden behandeld. Op enig moment ontmoette ik een Duitse psychotherapeut die reisde en al haar sessies online aanbood. Omdat ik hunkerde naar meer vrijheid besloot ik mijn baan op te zeggen en haar voorbeeld te volgen." Van concurrentie heeft van den Broeck weinig last.

"Wat je veelal ziet zijn reguliere praktijken die naast 'normale' face-to-faceconsulten aanvullend online consulten en e-health aanbieden. De laatste tijd wordt er meer bekend over online therapie en gaan meer zorgverleners online. Veel psychologen hebben bovendien ook de wens om flexibeler te werken. Het aantal gaat zeker toenemen."

Foto: Amy van den Broeck

Belastingadvies uit Spanje

Wie haar vak ook op afstand uit kan voeren is belastingadviseur Anjo Bots (30). Ze had nooit gedacht dat ze buiten Nederland belastingadvies kon geven, maar het tegendeel bleek waar. "Zoom-verbindinkje aan en ik spreek met Nederlanders over de hele wereld!"

Toen haar vriend een baan kreeg in Valencia besloot ze met hem mee te gaan. Omscholen naar een ander vak was niet nodig. "Aan de Costa Blanca zitten ontzettend veel Nederlanders met belastingvragen. Tegen elke belastingadviseur zou ik willen zeggen: ga het op deze manier doen. Ik was laatst in Nederland voor een zakelijk gesprek met een notaris. Die zat 50 kilometer verderop. Je bent een halve dag verder." De crisis biedt kansen, denkt Bots. "Werken op afstand wordt meer geaccepteerd en mensen leren Zoom en FaceTime beter kennen."

Reizende recruiter

Remote recruiter Jimmy Arends (34) is wegens de coronacrisis vanuit zijn standplaats Bali even over in Nederland. Tijdens een vakantie in Indonesië realiseerde hij zich dat hij overal ter wereld zou kunnen werken als hij zijn werkzaamheden maar online zou kunnen uitvoeren.

"Ik kwam erachter dat ik de helft van mijn werkzaamheden als recruiter al online uitvoerde." Het grootste verschil tussen recruiters met een vaste werkplek en remote recruiters is dat de gesprekken met kandidaten in het geval van Arends via WhatsApp en Skype verlopen. "Remote werken hoeft niet per se te betekenen dat je naar het buitenland moet gaan om van daaruit te werken, maar dat kan ook prima in Nederland. Bijvoorbeeld vanuit een coworking space, je favoriete koffietentje of vanuit huis," vertelt hij.

Foto: Jimmy Arends

Hondentrainen per video

Amée de Bruijn (32) is hondengedragsdeskundige en reist met haar camper fulltime door Europa - momenteel zit ze de crisis uit in Vera, Spanje. "In mijn vakgebied werd nog weinig digitaal gewerkt."

"Met behulp van mijn vriend - hij is online marketeer - ben ik een online dienst gaan opzetten. Want mensen helpen met hun hond kan óók online," weet De Bruijn inmiddels. Van de coronacrisis ondervindt ze weinig hinder. "Ik heb juist meer klandizie, doordat mensen meer thuis moeten zijn staan ze ervoor open om een cursus te volgen."

Muziekonderwijs in je broekzak

Online liggen ook veel kansen voor muziekonderwijs. Julia Termeer (28) is viooldocent en richtte een online vioolschool op voor volwassenen - met succes. "In mijn eerste jaren zeiden mensen: Julia, wanneer ga je een baan zoeken? Mensen begrepen niet wat ik deed, een online muziekschool was nieuw voor ze. Nu is het heel anders."

De enige valkuil is volgens Termeer dat ze het klaslokaal maar moeilijk achter zich dicht kan trekken. "Als eigen baas zou je altijd vrij mogen nemen. Maar gek genoeg heb je juist dan de neiging om veel te gaan werken. Je raakt zo enthousiast. Tegenwoordig lukt het me al beter om een balans te vinden."