Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Anna van Thiel is oprichtster van Mastr, een online leerplatform voor middelbare scholieren. Sinds Corona is het platform gratis, maar hoe zorgt ze ervoor dat klanten uiteindelijk wél gaan betalen?

"Leren kan makkelijker en leuker," dacht Anna van Thiel. Ze werkte als docent geschiedenis op een middelbare school en merkte dat veel leerlingen moeite hadden met de stof zoals die werd aangeboden in het boek.

"In totaal zijn er een stuk of acht verschillende leerstijlen", legt ze uit. "De een leert bijvoorbeeld beter via tekst de ander via video." Zelf studeerde van Thiel af op gamification, hierbij worden spelelementen gebruikt om leren toegankelijk te maken.

Om het gebruik van gamification in het onderwijs te stimuleren, richtte van Thiel samen met twee andere docenten in 2017 Mastr op. Via dit online platform kunnen docenten voor verschillende vakken online modules aanschaffen.

Bedrijf: Mastr

Oprichter: Anna van Thiel (28)

Opgericht: 2017

Probleem: hoe bereiken we een doelgroep die bereid is te betalen?

"Hierin hebben we de verschillende leerstijlen opgenomen", legt van Thiel uit. "Zo hebben we bij elke onderwerp twee video's, één meer uitgebreide en één korte. " Wat bleek? De leerlingen die van de modules van Mastr gebruik hadden gemaakt, scoorden uiteindelijk beter op toetsen. Het team van Mastr hoopt nu zo snel mogelijk meer leerlingen te bereiken.

Sinds de coronamaatregelen hebben ze het platform daarom gratis opengesteld. Normaal gesproken kost elke module tussen de 2 en 5 euro per leerling. Maar het geld wat nu niet verdient wordt, moet op een gegeven moment dus weer ergens vandaan komen. Van Thiel vraagt zich dan ook af hoe ze hun doelgroep kunnen bereiken én ervoor kunnen zorgen dat een groot deel hiervan volgend jaar betalende klant wordt. Ook is ze benieuwd of het mogelijk is om sponsors te vinden zodat het platform voor de leerlingen gratis blijft.

Petra van Haandel is businesscoach en voorzitter van coöperatie Universeel Ondernemen die ondernemers bij het opzetten van een online business.

Van Haandel valt direct met de deur in huis. De online leeromgeving van Mastr gratis openstellen is natuurlijk heel aardig, écht handig is het volgens haar niet. "Als je financieel niet de ruimte hebt, moet je dat eigenlijk niet doen". zegt ze. "Bovendien zijn ouders die hier de financiële middelen voor hebben, best bereid hiervoor te betalen."

“Een videowedstrijd voor leerlingen kan voor bereik zorgen.” Petra van Haandel, businesscoach

Ouders die het minder breed hebben, kan het team het beste doorsturen naar Stichting Leergeld. "Daar kunnen ouders met minimale financiële middelen juist voor dit soort zaken een aanvraag doen." Om de doelgroep te vergroten, kan Mastr het beste de leerlingen die al gebruik maken van het platform inzetten. "Schrijf bijvoorbeeld een videowedstrijd uit," zegt van Haandel.

"Laat de kinderen een video maken over iets wat ze via het platform geleerd hebben. Wie de meeste stemmen krijgt wint. Kinderen verspreiden die video's natuurlijk via sociale media en dat zorgt voor bereik." Én zo is er nog veel meer te bedenken. "Bijvoorbeeld een actie waarbij je samen met je vriendje of vriendinnetje leert. Als iemand een abonnement neemt, krijgt zijn of haar klasgenootje dit gratis."