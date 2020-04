Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Ruben Kuipers is oprichter van videosollicitatieplatform Spodix. Vooral klanten uit de sales- en retailbranche weten zijn platform te vinden. Maar gezien de coronacrisis denkt hij dat ook vitale branches zoals de zorg en het onderwijs hier iets aan kunnen hebben. Maar hoe bereikt hij werkgevers uit deze sectoren?

Online solliciteren is niets nieuws. Zeker in de sales- en retailbranche wordt al volop van deze mogelijkheid gebruikgemaakt, merkt Ruben Kuipers (25). In 2016 richtte hij samen met twee anderen Spodix op, een videotool die online solliciteren makkelijker moet maken.

Bedrijf: Spodix

Oprichter: Ruber Kuipers

Opgericht: 2016

Probleem: Hoe bereik ik bepaalde beroepsgroepen beter?

"De sollicitant beantwoordt verschillende vragen in korte video’s", legt Kuipers uit. "Dit wordt opgeslagen en kan door een recruiter doorgestuurd worden naar verschillende partijen." Handig, zeker nu mensen vanwege het coronavirus geacht zijn thuis te werken. "Sinds het coronavirus wordt ons platform 260 procent meer gebruikt dan daarvoor", aldus Kuipers.

En ook het klantsegment lijkt langzaamaan te veranderen. "De afgelopen weken hebben een aantal onderwijs- en gezondheidsinstellingen ons ook weten te vinden." Toch melden werkgevers uit de vitale sectoren zich nog niet massaal aan. En dat is wat Kuipers betreft wél het doel. "Zeker nu er extra personeel wordt gezocht in de zorg kan onze tool een uitkomst zijn."

Zijn vraag luidt dan ook: hoe kan ik die beroepsgroepen online beter bereiken?

Maarten Soetens is ondernemer en heeft verschillende IT-bedrijven waaronder een ontwikkelingsbureau op het gebied van marketing en e-commerce. Ook is hij expert op het gebied van online marketing. Hij deed klussen voor verschillende webshops, websites en apps.

Soetens heeft de website van Spodix eerst even goed bekeken. "De website ziet er netjes en betrouwbaar uit", zegt hij. "Maar, hij is ook erg algemeen en dat is niet handig als je mensen wilt raken." Zeker omdat diensten als Spodix nog relatief nieuw zijn.

Soetens: "Veel mensen zijn helemaal niet bekend met videosollicitatieplatforms. Daarom zul je wat meer uit de kast moeten halen om mensen te overtuigen." Bijvoorbeeld door op je website verschillende pagina’s voor verschillende doelgroepen op te nemen. "Op die manier laat je aan de doelgroep zien dat Spodix juist ook voor hen heel geschikt kan zijn". Hierbij is het belangrijk dat je zoekwoorden als " zorg" en "onderwijs" geregeld terug laat komen. "Negen van de tien keer komen mensen op je pagina via Google."

“De doelgroep is toch Nederlands? Dan moet je teksten daarbij aansluiten.” Maarten Soetens

Ook is het volgens Soetens belangrijk om duidelijke cases te laten zien. "Geef bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden uit de zorg van situaties waarin Spodix een oplossing zou kunnen zijn. "Het is daarbij heel belangrijk om extra veel aandacht te besteden aan de kopjes boven een tekst. "Bezoekers scannen eerst de titel en bepalen dan pas of ze verder willen lezen." Ook vraagt hij zich af waarom de teksten nu in het Engels zijn. "De doelgroep is toch Nederlands? Dan moet je teksten daarbij aansluiten."

De beste reclame is volgens Soetens de aanbevelingen van tevreden klanten. "Plaats die prominent op je website."