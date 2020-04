Waarom zijn fietsen eigenlijk niet recyclebaar? Met die vraag van Johannes Alderse Baas ontstond DutchFiets, een fietsenfabriek in Woudenberg die kunststof fietsen produceert. Fietsen die je aan het einde van de economische levenscyclus weer mag inleveren, zodat ze vervolgens worden gerecycled.

Hoe kwam je op het idee voor de plastic fiets?

"Ik had al tijdens mijn studie werktuigbouwkunde het idee om fietsen volgens het circulaire principe te produceren. Ik zag hoe je voor weinig geld in bouwmarkten fietsen kunt kopen. Maar dat zijn dan wel fietsen die je bij wijze van spreken het jaar erop al weer kunt weggooien. Die zijn dus feitelijk gemaakt om te worden gedumpt. Dat is een enorme verspilling van grondstoffen. En reken dan ook nog eens de milieueffecten van het transport vanuit die Aziatische productielanden naar Europa.

Ik wilde een fiets ontwikkelen die past in de circulaire economie. In de eerste instantie wilde ik daar gebruikte rijwielen voor gebruiken. Dat bleek toch niet handig in de praktijk. Daarop ontstond het idee om kunststof te gaan gebruiken. Plastics kun je namelijk met relatief weinig energie recyclen. En als je ook nog eens statiegeld vraagt, dan weet je zeker dat de fiets ook weer terugkomt. Want niemand gooit zomaar 100 euro weg."

Bestaan er eigenlijk meer van dit soort fietsen?

"Eigenlijk zijn wij met onze fiets van kunststof uniek. Er zijn wel meer conceptfietsen en prototypes gebouwd. Maar er is nooit een fiets geweest van kunststof die je echt kon kopen. Het is namelijk nogal lastig om zoiets te produceren. Je krijgt te maken met allerlei veiligheidsaspecten. Het moet wel allemaal heel stevig zijn, zonder dat het ook weer te zwaar wordt."

Foto: DutchFiets.

Wat was de grootste hindernis die je moest overwinnen?

"We zijn begonnen met polyethyleen waarvan we frames en wielen konden maken. De moeilijkheid daarbij is dat het heel sterk moet zijn om aan alle Europese veiligheidseisen te voldoen. Staal is namelijk veel sterker. Je moet dus op een heel andere manier gaan aankijken tegen de mechanische eigenschappen. Ik heb gelukkig wel veel medewerking gekregen in die eerste fase.

Door die hulp kon ik een eerste prototype ontwikkelen. Met het geld dat binnenkwam via de crowdfundingactie kon ik vervolgens het prototype doorontwikkelen. Een deel van de fiets is ook van andere metalen gemaakt, zoals de voorvork en de lagers bijvoorbeeld. Dat moest allemaal speciaal voor deze fiets worden ontwikkeld. Maar veiligheid blijft toch steeds een onderwerp dat terugkeert. Ook bij het nieuwe model 3.0. Er zijn ook klanten die daar speciaal om vragen. Klanten uit de zakelijke markt. Dat is heel belangrijk voor ons, omdat het een extra geldstroom is naast de crowdfunding, waarmee we in staat zijn het product verder door te ontwikkelen."

Waar ben je vooral trots op?

"Ik was bijzonder trots toen de mensen die hadden meegedaan met de crowfunding bij ons hun bestelde fietsen kwamen ophalen. Toen stonden die zeventig fietsen daar. Dat was ontzettend wijs."

Wat gaat er in het komende jaar allemaal gebeuren?

"We werken steeds verder aan de doorontwikkeling van de fiets. Ik heb nu het ontwerp van de volgende generatie uitbesteed aan een fietsontwerper. Ik ben namelijk geen ontwerper. Bij die doorontwikkeling maken we ook dankbaar gebruik van de feedback die we van klanten krijgen. Die reacties hebben ook geleid tot de generatie 2.0. Dankzij de zakelijke markt kunnen we ook in nieuwe generaties blijven investeren. Onze fiets is voor hotels bijvoorbeeld ideaal. Het rijwiel is onderhoudsarm en roest niet."

Waar sta je over vijf jaar?

"Over vijf jaar is de fiets nog verder doorontwikkeld. Dan zijn er nog meer onderdelen helemaal van kunststof. De fiets heeft dan ook onderhoudsarme lagers die niet meer gesmeerd hoeven te worden. We gebruiken voor de productie materialen als oude flessendoppen en andere kunststoffen, zodat de fiets echt helemaal uit gerecyclede materialen is opgebouwd."