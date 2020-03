Winkels moeten sluiten, alle horeca is dicht, evenementen afgelast, het reisadvies naar alle andere landen is negatief: er zijn weinig ondernemers die niet worden geraakt door de maatregelen rond het coronavirus. Dus kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. Maar niet iedereen. Dit is de laatste stand van zaken.

Vrijdag 27 maart opende het kabinet de aanvragen voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemers die de eenmalige gift van het kabinet willen ontvangen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet de onderneming vóór 15 maart 2020 opgericht zijn, mogen er maximaal 250 personen werken, en moet de onderneming een fysieke vestiging in Nederland hebben. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) staat een lijst met sbi-codes, een cijfercode dat door de Kamer van Koophandel aan elk bedrijf is gekoppeld, die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van 4.000 euro.

Bedrijf aan huis? Geen 4.000

Dat zijn lang niet alle ondernemers. Zo beklaagt branchevereniging ANBOS voor schoonheidsverzorging zich over het feit dat ondernemers in de schoonheidsverzorging niet in aanmerking komen voor de gift. "Er bleek een onbegrijpelijke bepaling opgenomen dat ondernemers met een bedrijf aan huis geen aanspraak kunnen maken op deze tegemoetkoming. Drie kwart van de ondernemers van deze zwaar getroffen sector kan dus geen aanspraak maken op de noodzakelijke maatregel."

Voor sommige ondernemers is het een raadsel waarom zij geen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming. Mickey van der Wal uit Utrecht, bijvoorbeeld, die eigenaar is van sportschool Central Gym. Twee weken geleden sloot zijn school al, omdat Central Gym vecht- en krachtsportlessen geeft; een tak van sport waar veel lichamelijk contact bij komt kijken.

"Gisteren hebben we al onze spullen uitgeleend aan de leden. Er hangt nu nog één bokszak. We werken met jaarabonnementen, dus voorlopig zitten we nog goed. Maar normaal gesproken hebben we wekelijks nieuwe inschrijvingen en dat valt nu weg. Met die 4.000 euro redden we het wel tot 6 april, áls we ervoor in aanmerking komen. Maar niet tot juni. " Sportscholen staan in het rijtje voor getroffen ondernemingen, en toch komt de sportschool van Van der Wal niet in aanmerking. "Dit is rot voor iedereen, maar wij moeten verplicht sluiten."

Lijst wordt herzien

Zaterdag werd bekend dat de non-food retail toch is toegevoegd aan de lijst. Ondernemers met een zaak in mode, schoenen, sport- of woonartikelen kunnen vanaf maandag toch aanspraak maken op de tegemoetkoming.

Vanwege de vele klachten van ondernemers wordt de lijst op dit moment herzien. Mensen die menen wel recht te hebben op een tegemoetkoming moeten hun klacht via dit formulier kenbaar maken. Het is maatwerk, zegt een woordvoerder van de RVO. "Deze regeling is in anderhalve week opgetuigd en gaat over miljoenen euro's en afspraken met tientallen partijen. De lijst met beroepen wordt nog aangevuld. Wanneer, dat weet ik niet."

Dat sportschooleigenaar Van der Wal geen recht heeft op de tegemoetkoming kan een foutje zijn, aldus de woordvoerder. "Sommige codes ontbreken. Dus we vragen ondernemers om het ons te laten weten. Dit is een monsterregeling."

Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken, zeggen minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. " Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is."